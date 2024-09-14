Gasly, Azerbaycan GP sıralama turlarından diskalifiye edilebilir!
Pierre Gasly, teknik ihlal nedeniyle Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarından diskalifiye edilmekle karşı karşıya.
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Alpine pilotu Gasly, Q2'de elenerek 13. sırayı elde etmişti.
Ancak FIA'nın Formula 1 teknik delegesi Jo Bauer tarafından yapılan kontrollerin ardından Gasly'nin aracının 'anlık yakıt kütle akışını aştığı' ortaya çıktı.
Bu durum, 2024 Formula 1 Teknik Düzenlemelerinin, motor özellikleriyle ilgili olarak "yakıt kütle akışının 100kg/h [saatte kilogram] değerini aşmaması gerektiğini" belirten 5.2.3 Maddesinin ihlali anlamına geliyor.
Bauer konuyu, değerlendirmeleri için komiserlere sevk etti.
Bu olay sonucunda Gasly, Azerbaycan GP sıralama turlarından diskalifiye edilebilir.
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