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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Aynı araçla Verstappen'e karşı savaşabilirim"

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Gasly: "Aynı araçla Verstappen'e karşı savaşabilirim"
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, Editör

Pierre Gasly, bugün yeniden Max Verstappen'le takım arkadaşı olması halinde Hollandalı pilota karşı mücadele edebileceğini düşünüyor.

Pierre Gasly, geçen yıl Red Bull'da yarım sezon Max Verstappen'le yarışmış ve Hollandalı pilotla aynı performansı sergileyememişti.

Sezon ortasında AlphaTauri/Toro Rosso'ya gönderildi ve yerini Alex Albon aldı. Ama Albon da bekleneni sergileyemedi ve gelecek yıl Racing Point'ten ayrılan Sergio Perez bu koltuğa geçecek.

Gasly, Monza'daki zaferini değerlendirerek sözlerine başladı: "Monza galibiyeti bu sezonun en önemli anıydı. Formula 1'de şimdiye kadarki en büyük başarımdı ve bunu kimse beklemiyordu. Bu zafer hayatımı hem profesyonel hem de kişisel anlamda değiştirdi. Birdenbire halkın ilgi odağı oldum. Artık çok daha fazla insan beni takip ediyor. Fransa için çok önemliydi çünkü 20 yıldan fazla bir süredir yarış kazanabilen olmamıştı. Ancak dünya çapında da büyük ilgi vardı."

AlphaTauri'de neler öğrendiği sorusuna Gasly, "Çok şey. Red Bull'a geçtiğimde Formula 1'de ikinci yılımdaydım. Şimdi çok daha iyi bir iş yapıyorum. Şu an daha iyi bir sürücüyüm. Daha fazla deneyimim var. 2021'de daha da iyi olmayı bekliyorum. Ertesi yıl daha da iyi olacağım. Formula 1'de deneyim oldukça büyük fark yaratıyor. Takımla nasıl daha iyi çalışabileceğimi öğrendim. Etrafımdaki insanlardan nasıl faydalanabileceğimi biliyorum. Yarışa nasıl hazırlanacağımı, hafta sonları ortaya çıkabilecek küçük sorunlarla nasıl başa çıkacağımı biliyorum."

Dürüst olmak gerekirse, geliştirebileceğim pek çok alan var. Ama yedi kez dünya şampiyonu olan biri için de durum böyledir. Lewis ile konuşabilirsiniz, eminim daha iyi yapabileceği şeyler olduğunu hissediyordur." yanıtını verdi.

Bugün aynı araçta Verstappen'e karşı daha iyi bir iş yapıp yapamayacağı sorusuna, "Aynı araçta bir şansım olacağını düşünüyorum. Durum bundan çok daha karmaşık, ama sahip olduğum yeteneği biliyorum. Doğru araca sahipsem, tıpkı bu yıl olduğu gibi, gerçekten iyi bir iş yapabilirim."

"Bunu gösterdim. Geçen yıl da mesela podyum ve tutarlı puanlarla bunu göstermiştim. Şans yakalayabilmek için tam gaz gitmeye devam edeceğim. Çünkü Formula 1'deki hedefim dünya şampiyonu olmak. Bunun için çalışıyorum." yanıtını verdi.

 

Verstappen: "2021, şampiyonluk için son yıllardaki en büyük şansımız olabilir"

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Verstappen: "2021, şampiyonluk için son yıllardaki en büyük şansımız olabilir"
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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