Gasly: "Avusturya'da birbirlerini engellememek sürücülerin elinde"

Red Bull Ring, 2,68 mil uzunluğuyla 2023 takvimindeki en kısa beşinci pist. Ancak yüksek hızlı doğası, seansın kuru geçmesi durumunda en hızlı zamanın burada yapılacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz sezon Max Verstappen, 1:04.984'lük bir dereceyle pole pozisyonuna ulaşmıştı. Bir sonraki en hızlı derece ise Zandvoort'ta 1:10.342 idi.

Önceki yıllarda bu durum, sürücülerin sıralama turlarında önünü açmak için ekstra çaba göstermesine yol açtı. Bu karmaşa nedeniyle bazı sürücüler cezalar aldı.

Avusturya GP hafta sonunda yeni sprint formatı kapsamında iki ayrı sıralama turu yapılacak ve bu da engelleme konusunu tekrar gündeme getirebilir.

İspanya'da engelleme nedeniyle ceza alan ve son olarak Kanada'da Carlos Sainz tarafından engellenen Alpine pilotu Gasly, perşembe günü şunları söyledi: "Bu hiç de kolay bir durum değil."

"Kanada'da engelleme yaşandı ve bu yarış hafta sonumuzu büyük ölçüde etkiledi. Bir sürücü olarak her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsınız."

"Bazı pistler trafiği kontrol etmek çok kolay olabilir, bazıları ise çok daha zor olabilir. Montreal, zor olan pistlerden biriydi ve Avusturya da benzer bir duruma sahip olacak."

"Bence bu özel pistte ekip olarak herkes - sürücülerden, mühendislere kadar herkes - en iyi performansını ortaya koymalı. Çünkü bu kısa bir pist ve herkes arayı açmaya çalışıyor."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, in the drivers press conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kimseyi engellemek ve diğerlerini etkilemek istemezsiniz çünkü bazen tüm hafta sonu üzerinde etkisi olabilir." "17. sıradan başladığınızda, yarışın tüm felsefesi değişir. Zor olacak." "Umarım herkes durumu en iyi şekilde yönetebilir." F1 pilotları Perşembe akşamı FIA temsilcileriyle bir araya geldi. GPDA Başkanı George Russell, toplantı öncesinde kuralların uygulanmasında netlik ve tutarlılığın ele alınacağını belirtti. Aston Martin pilotu Fernando Alonso, F1'in Monako'da F2 veya F3'ün yaptığı gibi 20 araçlık Q1'i gruplara ayırabileceğini ve format değişikliği olabileceğini söyledi. Ayrıca, takımlar ve sponsorlar için daha iyi bir tanıtım sağlamak amacıyla tek turlu sıralama turları formatına geri dönüşün de düşünülmesi gerektiğini ifade etti.