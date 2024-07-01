Gasly, Avusturya GP'de Ocon ile yaşadığı mücadelenin ardından: "Alpine'in takım emirleri oldukça netti"
Pierre Gasly, Avusturya Grand Prix'sinde takım arkadaşıyla yaşadığı bir başka tartışmaya rağmen Alpine'in mücadele kurallarının "olabildiğince açık" olduğunu söyledi.
Pierre Gasly, Alpine A524, Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Bu sezon ilk kez olmamakla birlikte, Avusturya GP’sinde Gasly ve Ocon, Fernando Alonso'nun Aston Martin'ini geçtikten sonra 11. ve 12. sırada yarışırken yine mücadele halindeydi.
Gasly, takım arkadaşını 3. virajın dışından geçmeye çalıştı. Ancak Ocon tarafından pist dışına doğru itildi.
Gasly, radyo aracılığıyla Alpine'ye "Bu neydi? Neden beni pist dışına itti?" diye sordu.
Arkalarında pozisyonu yakından takip eden eski takım arkadaşı Alonso, Ocon’un bu hamlesi üzerine "Vay be!" dedi.
Birkaç tur sonra Gasly tekrar takım arkadaşının yanına yaklaştı ve 4. virajın dışından geçti, bu ona bir sonraki viraj için iç hattı ve 11. sırayı pozisyonunu verdi.
Gasly, hamlesini tamamladıktan sonra basitçe "Ciao!"(İtalyancada hoşça kal anlamına geliyor) dedi.
Gasly, Grand Prix'yi 10. sırada tamamlayarak bir puan kazandı, Ocon ise 12. sırada bitirdi.
Gasly'ye, takım emirleri hakkında sorulduğunda,
"Yarış öncesinde olabileceği kadar netti."
"Ama sadece kendi arabamda olanları kontrol edebilirim, bu adamı kontrol edemem. Ne olduysa oldu." dedi.
Mücadelenin onlara zaman kaybettirip kaybettirmediği sorulduğunda, "Bunu gözden geçireceğiz. Aramızda tartışmamız gereken bir konu, ama bunu zaten tartıştık ve başka yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını göreceğiz." dedi.
Gasly takım arkadaşının hareketlerinden pek memnun olmasa da Ocon bunu "sert ve adil yarış" olarak nitelendirerek, mücadele sırasında kendisine ek talimat verilmediğini belirtti.
Gasly'nin geçişi sırasında Ocon'un aracını "kerb"lere doğru sürmesinden dolayı arabasından büyük bir parça koptu. Bu nedenle mücadeleyi sürdürebilecek durumda değildi.
"Bu kadar kişinin bana bunu söylemesi çılgınca çünkü mühendislerle konuşmaya gittim ve onlar bunu görmemişlerdi.”
"Eğer bir karbon parçası uçuyorsa ve performans yükünde bunu görmüyorsak, bu oldukça endişe verici. Arabayı takımdakilerle birlikte iyi bir şekilde kontrol edeceğim.”
"Takımdakiler bana hiçbir şey söylemedi, bu yüzden bu, anlamamız gereken bir şey."
Alpine, Takımlar Şampiyonası'nda dokuz puana ulaştı ama hala 8. sırada bulunuyor.
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