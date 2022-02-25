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Formula 1 / Barselona Şubat Testi Haberler

Gasly: "AT03 tam olarak istediğim tepkileri veriyor"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, AT03 ile yaptığı sürüşün ardından çok mutlu.

Gasly: "AT03 tam olarak istediğim tepkileri veriyor"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Barselona'da gerçekleştirilen testlerin ikinci gününde AlphaTauri'nin direksiyonuna Pierre Gasly geçti ve gün boyunca en çok tur atan isim oldu.

Günü ikinci sırada kapatan Gasly, çok iyi bir tempoya sahipti ve gün sonunda verdiği demeçte, AT03'le alakalı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gasly, "İşe geri döndüğüm için gerçekten çok mutlu olduğumu söylemem gerekiyor."

"Bu aracın nasıl çalıştığını biraz daha iyi anlamak güzeldi ve şu ana kadar her şey gerçekten çok pozitif."

"Pitten ayrılır ayrılmaz direksiyon başında kendimi çok güvende hissettim ve araç istediğim tepkileri veriyordu."

"Elbette yapılacak çok iş var fakat yıla hoş bir başlangıç yaptık"

"Kişisel olarak, aracın sürüş hissine ve kendimi geliştirmek için ne yapmam gerektiğine odaklanmaya çalışıyorum."

"Yarın ayar anlamında bazı farklı yönleri keşfetmeye devam edeceğiz. Denemek istediğimiz bazı iyi fikirlerimiz var ve eminim ki daha fazla performans elde edebiliriz."

"Ortada hâlâ pek çok bilinmeyen var. Bu yüzden bu gece mühendislerle her şeye bakacağız ve ardından yarın daha fazlası için çabalayacağız." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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