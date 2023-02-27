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Gasly: "Aston Martin'e dikkat etmeliyiz"

Alpine 2023'te ilk üçe girme mücadelesine daha da yaklaşmayı umarken, Pierre Gasly dördüncülük için rakiplerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve özellikle bir takımın dikkatini çektiğini itiraf ediyor.

Zeynep Taş
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Gasly: "Aston Martin'e dikkat etmeliyiz"
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Gasly, Alpine'in yeni sezonunda Aston Martin'e dikkat etmesi gerektiğine inanıyor.

Aston Martin, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde birçok kişiyi etkiledi ve Fernando Alonso, bisiklet kazası nedeniyle Lance Stroll'un yokluğunda çok fazla tur attı. 

Bu arada Gasly, AlphaTauri'den geçiş yaptıktan sonra Alpine'deki yeni ortamına alışmaya çalışıyor.

Takım önümüzdeki yıl ilk üçe yaklaşmayı umarken, Gasly Aston Martin'in dördüncü sıra için bir tehdit oluşturabileceğini kabul ediyor.

Gasly, "İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz, ancak hedefimiz ilk üçe odaklanmak."

"Geriye dönüp bakmak istemiyoruz ama diğer takımları da göz ardı edemeyiz. Aston Martin test sırasında oldukça iyi görünüyordu. Bence oldukça güçlü görünen birkaç takım daha var."

"Ama bence asıl hedef kesinlikle ilk üçle aramızdaki farkı kapatmak. Eğer bu bazı yarışları yalnız geçireceğimiz anlamına geliyorsa, o zaman durum bu olacaktır."

"Ancak bu, ilk beşe girme veya zaman zaman podyuma çıkma şansımızın daha yüksek olduğu anlamına geliyorsa, o zaman bu da daha heyecan verici olacaktır."

"Bence bu farkı kapatmak istediğimiz çok açık." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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