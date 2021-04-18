Gasly: "Araçtan her şeyi çıkardım"

Pierre Gasly, cuma günü oldukça iyi görünen AlphaTauri ile sıralama turlarında ilk beşe girmeyi başardı.

Gasly, tıpkı ilk yarışta olduğu gibi yine Charles Leclerc'e geçildi ve beşinci en iyi zamanı yaptı.

Seansın ardından konuşan Gasly, "Bu, bizim için iyi bir pist. Geçen yıl dördüncü sırada yer almıştık ve bu yıl beşinci sıradayız. Üçüncü bölümde her şeyi bir araya getirerek çok güçlü bir tur atmayı başardığımı düşünüyorum. Bu yüzden performansımdan gerçekten memnun kaldım. Özellikle McLaren'ın birinci ve ikinci bölümdeki performansları gerçekten etkileyiciydi. Fakat onları yenmeyi başardık ve Ferrari'nin sadece birkaç ondalık arasında yer almayı başardık ki bunlar büyük bir başarıydı."

"Daha fazla zaman bulabileceğimi sanmıyorum. Gerçekten her yerde limitlerdeydim. Birinci ve ikinci bölümde, tur zamanlarım silindiği zaman, kinci denememde daha fazla zaman bulmaya çalıştım. O bölümlerde gerçekten her şeyi bir araya getirdiğimi düşünmüyorum. Üçüncü bölümde ise bunu yapmayı başardım ve bu yüzden memnun kaldım. Dediğim gibi Ferrari ile çok yakın şekilde bitirdik. Sanırım pole pozisyonundan 0.3-0.4 saniye uzağız. Zirveye bu kadar yakın olduğumuzu sanmıyorum ve takımın bundan ve kaydettiğimiz ilerlemeden gerçekten memnun kaldığını düşünüyorum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly yarışta Ferrari ve McLaren ile mücadele etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Gerçekten çok heyecanlıyım. Yarışsız geçen bu üç haftayı beklemek gerçekten çok üzücüydü. Bahreyn'de pek çok olumlu şey vardı ve sonunda gerçekten çok üzüldüm çünkü yaşananlar biraz aptalcaydı. Daniel'i geçmeye çalışmıyordum, arkasındaydım ve durumu biraz daha iyi tahmin edebilirdim."

"Sonradan bir şey söylemek daha kolay, fakat büyük bir fırsatı ve bazı büyük puanlar alma şansını kaçırdım ve evet, aracın bana uyması beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çok mutluyum, aracı çokça zorlayabiliyorum ve hem Ferrari hem de McLaren ile yarışabiliriz. Bu savaşı sabırsızlıkla bekliyorum."

Perez ile yarışıp yarışmayacağı sorusuna Gasly, "Oldukça hızlı görünüyorlar. Bizden biraz daha hızlılar fakat çok fazla değil. Yine de göreceğiz. Bu adamlarla yarışmak için bir fırsatımız varsa bunu yapacağız. Fakat yarışımızın McLaren ve Ferrari ile geçeceğini düşünüyorum. Charles'ı geçmeye çalışacağız ve sonra en iyileri takip edecek hızımız varsa bunu yapacağız." cevabını verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images