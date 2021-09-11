Gasly: "Araçtan her şeyi çıkardım"

Bu yıl AlphaTauri ile harika bir performans ortaya koyan Pierre Gasly, sıralama turlarını altıncı sırada tamamlamayı başardı.

Fransız pilot, cuma günü şöyle konuştu: "Çok memnunum, gerçekten çok mutluyum. Sanırım her şeyimi ortaya koydum. Bizi altıncı sıraya yerleştirmek için çok iyi bir tur attım. Bence son seansta her şeyi bir araya getirdim."

"McLaren yani Mercedes motoru sıralama turlarında gerçekten çok güçlüydü. Seans aralarında GPS verilerine baktığımızda düzlüklerde aralarda çok büyük farklar olduğunu gördük. İşte bu yüzden potansiyelimizi tamamen ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bir kez daha iki Ferrari'nin önünde yer almayı başardım ve bu yüzden çok mutluyum."

"Seans boyunca trafik nedeniyle durum hiç kolay değildi. Burada her zaman kedi fare oyunu olduğun biliyoruz çünkü kimse tura ilk sırada başlamak istemiyor. Herkes bir hava koridoru bulmaya çalışıyor ve birkaç temiz tur atmak önemliydi ve biz de bunu başardık."

"Yani çok iyi bir sıralama turlarıyla beraber altıncı olduk. Bu yıl kaç kez ilk altıya girdik hatırlamıyorum bile ama bence bu durum, çok iyi bir iş çıkardığımızı gösteriyor. Bundan çok memnunum."

Sprint sıralama yarışında neyin mümkün olduğu sorusunu da yanıtlayan Gasly, "Bu formatın kullanıldığı son yarışa kıyasla çok daha iyi bir sıralama turları geçirdim. Temelde antrenmanlara çok daha iyi başladık ve iyi bir ritim yakaladık. Bence cumartesi günkü 18 tur oldukça yoğun geçecek. Öndeki çocuklarla kalabilecek hızımız olup olmadığını göreceğiz ve pazar günü için iyi bir pozisyona gelmeye çalışacağız." cevabını verdi.

Son turu silindiği için ilk bölümde elenen Yuki Tsunoda ise şunları ekledi: "Son turumun silinmesi beni hayal kırıklığına uğrattı ama pist sınırları herkes için aynı. Bugün bir hata yapmış olmam üzüntü verici. Cumartesi günü bu sıraları telafi etmek zor olacak. Herkes DRS ile arka arkaya gidecek fakat yükselmek için elimden geleni yapacağım. İyi başlamak çok önemli, o zaman yükselme şansı olacak."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images