Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"

Gasly, 4. sıradan başladığı yarışta daha iyi bir sonuç elde etmeyi beklese de günün sonunda yarışı 11. sırada noktaladı.

Günün ardından Gasly, yarışın kendisi için oldukça zor geçtiğini açıkladı.

Alpine pilotu, "Olan biten pek çok şey vardı ama sanırım daha 5. ya da 6. turdan lastiğim aşınmaya başladı. O andan itibaren bir daha toparlanamadım."

"Açıkçası sinir bozucuydu çünkü iyi bir start almıştık. Önümüzde iyi bir fırsat vardı ama lastik sorunundan sonra yarış tam bir kabus oldu."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 Alex Albon, Williams FW45

"Aracımda neden bu kadar zorlandığımı tam olarak anlamıyorum ama takım olarak büyük resme baktığımda çok çok güçlü bir hafta sonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor."

"Tüm hafta sonu boyunca iyi bir tempomuz vardı. Bence takım olarak mutlu olabiliriz, sadece iyi gitmeyen birkaç şeyi anlamamız gerekiyor." dedi.

Gasly, her şeye rağmen hafta sonundan keyif aldığını da ekledi.

"Ben gerçekten keyif aldım."

"Evet, bazı sorunlar yaşadım aa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı ve orada her şeyimi verdiğimi biliyorum. Günün sonunda maalesef işe yaramadı ama bence harika bir etkinlikti."