Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"
Pierre Gasly, araçta bu kadar zorlanmasının sebebini anlayamasa da büyük resme bakınca takımın iyi bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyor.
Gasly, 4. sıradan başladığı yarışta daha iyi bir sonuç elde etmeyi beklese de günün sonunda yarışı 11. sırada noktaladı.
Günün ardından Gasly, yarışın kendisi için oldukça zor geçtiğini açıkladı.
Alpine pilotu, "Olan biten pek çok şey vardı ama sanırım daha 5. ya da 6. turdan lastiğim aşınmaya başladı. O andan itibaren bir daha toparlanamadım."
"Açıkçası sinir bozucuydu çünkü iyi bir start almıştık. Önümüzde iyi bir fırsat vardı ama lastik sorunundan sonra yarış tam bir kabus oldu."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Pierre Gasly, Alpine A523 Alex Albon, Williams FW45
"Aracımda neden bu kadar zorlandığımı tam olarak anlamıyorum ama takım olarak büyük resme baktığımda çok çok güçlü bir hafta sonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor."
"Tüm hafta sonu boyunca iyi bir tempomuz vardı. Bence takım olarak mutlu olabiliriz, sadece iyi gitmeyen birkaç şeyi anlamamız gerekiyor." dedi.
Gasly, her şeye rağmen hafta sonundan keyif aldığını da ekledi.
"Ben gerçekten keyif aldım."
"Evet, bazı sorunlar yaşadım aa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı ve orada her şeyimi verdiğimi biliyorum. Günün sonunda maalesef işe yaramadı ama bence harika bir etkinlikti."
Ocon: “Yeni yatırımcılar Alpine'e güç katacak”
Ocon: “Yeni yatırımcılar Alpine'e güç katacak” Ocon: “Yeni yatırımcılar Alpine'e güç katacak”
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Son Haberler
Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"
Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi" Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"
Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor
Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor
Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı
Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı
Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor
Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar