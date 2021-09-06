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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, dördüncü sırada tamamladığı Hollanda Grand Prix'sinin ardından İtalyan takımın aracının güçlü olduğunu söyledi.

Gasly: ''Aracımız oldukça güçlüydü''

Gasly bu hafta sonu güçlü bir performans yakaladı ve Cumartesi günkü sıralama turlarını iki Mercedes ve Red Bull'dan Max Verstappen'in arkasında dördüncü sırada tamamladı.

Pazar günkü yarışı da dördüncü sırada tamamlayan Fransız pilot, AlphaTauri'nin aracının güçlü olduğunu söyledi.

Gasly şu ifadeleri kullandı: ''Tüm takım adına ve kendi adıma çok mutluyum, iki Mercedes ve Max'ın arkasında dördüncü olmak umabileceğimizin en iyisiydi.''

''Tüm hafta sonu boyunca harika bir iş çıkardık. Araç gerçekten güçlüydü ve bundan çok keyif aldım çünkü aracın hızlı gitmesi her zaman çok özeldir. Çok keyifliydi.''

''Araç şu anda tüm koşullarda iyi çalışıyor gibi duruyor. Alpine'le savaşırken şu anda takımda çok iyi bir hava, tutum, zihniyet ve enerji var.''

''Muhtemelen bu takımın geçirdiği en iyi sezon. Herkes çok zorluyor ve gerçekten çok keyifli.''

Gasly yarışta pitlerden sonra önüne geçen Fernando Alonso'ya iyi bir atak yaparak tekrar öne geçebildi ve ayrıca iki Ferrari'yi de yarış boyunca idare ederek arkasında tuttu.

Alonso'ya yaptığı hamle hakkında konuşan AlphaTauri pilotu, ''Bu hareket gerçekten iyiydi.''

''Ondan önceki turun birinci virajında çok daha hızlı olduğumu gördüm ve onu geçmek için çok fazla fırsatım olmayacağından ona sürpriz yaptım. Bu gerçekten iyiydi.'' dedi.

Yarışa başlamadan önce Ferrari'leri kontrol altında tutabilecek kadar hızı olduğunu düşünüp düşünmediği sorulan Fransız pilot, ''Bunun mümkün olacağını biliyoruz çünkü burada geçiş yapmak oldukça zor.''

''Ancak muhtemelen fark açmak ve bu farkı hızlı şekilde yönetmek için gerekli hıza sahip olmayı bekliyorduk.''

''Yarışın bazı bölümlerinde onlardan açık şekilde daha hızlıydık ve onların üzerimize biraz daha baskı koymasını bekledik.''

''Bu hafta sonundan almamız gereken çok fazla olumlu şey var ve Monza'ya gidecek olmak güzel.'' cevabını verdi.

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