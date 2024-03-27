Gasly: "Araca bindiğimde hayvan gibi oluyorum"
Pierre Gasly, Alpine Formula 1 aracının bu sezon şimdiye kadar sergilediği kötü formu telafi etmek için "hayvan gibi sürdüğünü" söylüyor.
Pierre Gasly, Alpine A524
Alpine
Enstone merkezli takımın yeni aracı, 2024 gridindeki en yavaş araç olarak gösteriliyor. Bu durum Avustralya'da da devam etti. Gasly 13. olurken takım arkadaşı Esteban Ocon fren sorununun fazladan pit stopa neden olmasının ardından 16. olabildi.
Gasly, A524'ün hızının kokpitteki motivasyonundan ödün vermediğini söylüyor.
Gasly, "Araca bindiğimde hayvan gibi oluyorum. Elimdeki paketle yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum."
"Ancak harika bir tur attığımızda ve 14. olduğumuzda ya da gerçekten iyi bir yarış çıkarıp 13. olduğunuzda bile, gerçekten iyi bir yarış çıkarıp sahip olduğunuz paketle en üst basamakta ya da 5. bitirdiğinizde aldığınız tatminle aynı değil."
"Öğrendiğimiz ve ilerlediğimiz ölçüde, en önemli şey bu. Ekibin gerçekten çok çalıştığını biliyorum ve sahip olduğumuz paketi geliştirmek için aldıkları bazı yönleri görebiliyorum. Daha iyi olacağımızı biliyorum. Ama bu sadece zaman alacak." dedi.
Melbourne'de Gasly geç bir ilk pt stop yaparak ve yarışın ilk bölümünde Nico Hulkenberg'i takip ederek sıralamada yükseldi. Ancak Alman pilot, yarışı Gasly'nin dört sıra önünde bitirdi.
Gasly, "17. başladık, 13. bitirdik. Sanırım bir noktada sekizinciydik ve o anda kırmızı bayrağı görmek isterdik."
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images
"Ama denediğimiz şey biraz da buydu. Yarışın bir noktasında bir şeyler olmasını umarak kendimizi iyi bir pist pozisyonuna sokmaya çalışıyoruz,. Çünkü ihtiyacımız olan şey gerçekten de bu."
"Bunun dışında, şu anda daha iyisini yapabileceğimizi düşünmüyorum. Geçen hafta sonu [Cidde'de] yaptığımız konuşmanın aynısını yapacağız. Ancak gelişene kadar sabırlı olmalıyız çünkü şu anda puan almaktan çok uzaktayız." dedi.
Motorsport.com'un Hulkenberg ile yarışmaktan en azından keyif alıp almadığını sorması üzerine Gasly, "Geçen yıl aynı zamanlarda Carlos [Sainz] ile dördüncülük için yarışıyordum. Bu yıl o yarışı kazanıyor ve ben 13. sıradayım."
"Bu yüzden pek eğlenmiyorum ama içinde bulunduğumuz pozisyonun farkındayım ve farkındayız. Orada kalmayacağımızı da biliyorum ve performansı artıracak çözümler bulma konusunda takıma güveniyorum. Ancak puan mücadelesi verebilmek için daha fazla performansa ihtiyacımız var." dedi.
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