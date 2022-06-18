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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Gasly: "Araç hızlı görünüyor fakat sürüşü çok rahatsız"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, hızlı gibi görünseler de araç içerisinde kendisini rahat hissetmediğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Gasly: "Araç hızlı görünüyor fakat sürüşü çok rahatsız"
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Pierre Gasly, cuma günü iyi performans sergileyen isimlerden birisiydi ve ikinci seansta ilk ona girmeyi başardı.

Seansın ardından konuşan Gasly, aracın hızlı görünmesine rağmen iyi hissettirmediğini dile getirdi.

Gasly, şöyle dedi: "Son derece zor bir seanstı. Tek tur performansımızın iyi olduğunu söyleyebilirim fakat araç içerisinde kendimi kesinlikle iyi hissetmiyordum."

"Yarın neler olacağını görmemiz gerekiyor fakat bence hava durumu işleri biraz karıştıracak. Pazar günü için en iyi kartlarımızı oynayacağız ve mümkün olan en iyi araca sahip olmaya çalışacağız."

Takımın gelişim için hangi alana odaklanması gerektiği sorusuna Gasly, "Bence denge. Bugün aracın dengesi pek iyi değildi ve epey zorlandım. Ayrıca lastik aşınması yaşadığımız uzun  sürüşlerde de durum epey zordu. Bunun kimse için kolay olmadığını biliyorum fakat bence hâlâ birkaç adım atabiliriz."

"Özellikle denge tarafında yapılacak işler var. Aracın arkası çok kayıyor ve virajdan istediğim gibi çıkamıyorum. Lastikler çok fazla patinaja kalıyor ve yarın için üzerinde çalışmamız gereken alanlardan birisi de bu." 

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Yine de performans olarak burada yer almama şaşırdım. Bu kadar iyi olmamız harika. Fakat şu anda çok sıkı bir mücadele var. Vettel bugün çok hızlıydı ve Fernando için de aynısı geçerli. Bu açıdan yarından önce atmamız gereken birkaç adım var." cevabını verdi.

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise grid cezası aldığı için cuma günü yarış temposuna odaklandı ve günü 17. sırada tamamladı.

"Bu, Kanada'daki ilk yarışım ve pisti gerçekten sevdiğimi söylemeliyim. Bugün sürüş yapmaktan büyük keyif aldım. İlk antrenmanda doğru tempoyu bulmam için üç ya da dört tur yeterliydi ki bu çok olumlu bir şey."

"Bu hafta sonu güç ünitesi değiştirdiğim için ceza aldım, bu yüzden Cuma günü uzun sürüşlere odaklandım. Umarım yarışta yükselmeme  yardımcı olur."

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