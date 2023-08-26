Gasly: "Araç her zamankinden daha ağır"
Alpine pilotu Pierre Gasly, araçlarının Hollanda GP hafta sonunda her zamankinden daha ağır olduğuna dikkat çekti.
Alpine, Hollanda GP cumartesi günkü sıralama turlarında her iki aracıyla da Q3'e kalmayı başaramadı.
Esteban Ocon, özellikle aracın arka tarafı sebebiyle bugün çok zorluk yaşadığından bahsederken, takım arkadaşı Gasly de ona kısmen katıldı.
Gasly, "Yani, zordu. Yalan söylemeyeceğim, ıslak zeminde bu pistte gerçekten çok zorlandık. Pist her tur değişiyor ve gelişiyordu, bu yüzden bitiş çizgisini her geçtiğinizde neredeyse her şeye yeniden başlıyor gibi oluyorsunuz. Bu yüzden mükemmel bir dengeden çok uzaktık ama her turda biraz tur zamanı kazanmaya, en ideal çizgiyi bulmaya ve en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak Q1 ve Q2 boyunca her şey çok ama çok hızlı değişiyordu." dedi.
Takım arkadaşı Ocon'un araçla ilgili sıkıntıları üzerine Gasly, bu sorunları kendisinin de yaşadığını ancak aracın abartıldığı kadar kötü olmadığını söyledi.
"Evet, sanırım bu sabahtan beri aracın arkasıyla ilgili bir sıkıntı vardı ve üçüncü antrenmanda da aynısını yaşadık."
"Durumun harika olduğunu düşünmüyorum ama ıslak zeminde asla mükemmel bir dengeye sahip olmayı bekleyemezsiniz. Her zaman kayarsınız ve performansınız dağınık olur. Yani, evet, ideal değildi. Ama çok kötü olduğunu da düşünmüyorum."
Williams'tan Alex Albon, şaşırtıcı bir dereceyle Q3'ü 4. sırada noktaladı. Williams'ın performansı hakkında Gasly, "Williams artık yavaş bir araç değil. Sanırım hepimiz ileriye doğru büyük bir adım attıkları konusunda hemfikiriz."
"Düzlüklerde son derece hızlılar, eskiden virajlarda bu kadar hızlı değillerdi ama düzlüklerde hızlı ve virajlarda ortalama olduğunuzda oldukça hızlı bir yarış aracına sahip oluyorsunuz."
"Bu hafta sonu çok güçlü olduklarını söylemeliyim. Bir bakıma tam olarak şaşırtıcı değil, çünkü sanırım son birkaç hafta sonu aşağı yukarı şu anda oldukları yerdelerdi. Bu yıl çok daha rekabetçi olduklarını biliyoruz, ancak her iki araçla da Q3'e kalmak oldukça etkileyiciydi."
Pierre Gasly, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Pazar günkü yarış için beklentileri sorulduğunda Gasly, mücadele ederek ilk 10'a geri dönebileceklerinden emin olduğunu söyledi.
"Spa'da da aynı pozisyondaydık. Şu anda bulunduğumuz yer hemen hemen burası ve Q3'e bu kadar yaklaştığınızda sinir bozucu bir durum oluyor."
"Bu hafta sonu araç her zamankinden daha ağır, gerçekten birkaç kilo fazlamız var ve bu da bize çizgiden önce 0.1 saniyeden biraz daha fazlasına mal oldu."
"Temizlememiz gereken çok ince ayrıntılar var ve özellikle de bu kadar birbirine yakın bir orta grupta oldukça maliyetli olabiliyor."
"12. sıradayız ve bu dünyanın sonu değil. Yarın savaşacağız ve ilk 10'a geri dönebileceğimizden oldukça eminim. Ancak geliştirmemiz gereken ince detaylar var."
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