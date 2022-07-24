Gasly: "Araç antrenmanlardan tamamen farklı hissettirdi"

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AlphaTauri, Paul Ricard'daki antrenmanlarda oldukça güçlü göründü ve cuma günü iki pilotuyla birlikte ilk onda yer alıyordu.

Gasly, cuma gününün ardından sıralama seansında Q3 için mücadele edeceklerine emin olduğunu belirtti.

Fakat cumartesi sabahı gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansını 13. sırada tamamlayan Gasly, sıralama turlarında beklenilen performansı sergileyemedi ve 1:33.439 yaparak 16. sıraya yerleşti.

Gasly, "Açıkçası son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım çünkü dün gerçekten umut vaat ediciydi."

"Bilmiyorum, bu sabah araç tamamen farklı hissettirdi. Üçüncü antrenmanda daha fazla zorlandım, çok fazla kaydım ve aynı performansı çıkaramadım."

"Sıralama da aynıydı. Temiz turlar attım ama düşük hızlı olan tüm virajlarda çok fazla kaydım. Çekiş yoktu ve düne kıyasla nasıl bu kadar kaybettiğimizi anlamıyorum."

"Araçta küçük ayar değişiklikleri yapıldı ama bunun bir gecede 0.5 saniye kaybetmemize sebep olması şaşırtıcı olur." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Peter Fox

Yeni pakette soru işaretleri olup olmadığı sorulan Gasly, takımla oturup konuşmaları gerektiğini ve henüz bu farkın nedenini anlamadığını açıkladı.

Gasly, "Dün harika olduğunu ve aracın iyi tepki verdiğini söyledim. Attığım her turda tur zamanı yapmak kolaydı."

"Bu sabah farklı bir araç gibi hissettirdi. Şu anda bir sonuca varmak istemiyorum ama tam olarak ne olduğunu anlamak için bakmamız gereken çok şey var." dedi.

Son olarak uzun sürüşlerde iyimser olup olamayacağı sorulan Fransız, "Dün oldukça zorluydu ama her gün çok farklı ve her gün yeni bir mücadele var."

"Bence yarın herkes için zor koşullar olacak. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok bu yüzden öne gelmeye çalışacağız." dedi.