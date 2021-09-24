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Gasly, antrenmanda yaşadığı "kırılgan" ön kanat hasarına şaşırmış

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Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Pierre Gasly, AlphaTauri'nin, Cuma günü Sochi'de bir kerble temas ettikten sonra kırılan kanadını, yeniden gözden geçirebileceğini söyledi.

Gasly, antrenmanda yaşadığı "kırılgan" ön kanat hasarına şaşırmış

Bu olay, Monza'da Cumartesi yapılan sprint yarışında Fransız pilotun Daniel Ricciardo ile temasının ardından ön kanadının kırılıp ön lastiklerinin altına sıkışmasından ve yarış dışı kalmasından hemen sonra yaşandı. 

Gasly aynı zamanda Bahreyn'deki sezon açılış yarışında da ön kanadını kaybetmişti.

Bugünkü olayda ise Gasly, ikinci antrenman seansının sonuna doğru pist dışına taştı ve sosis kerbün üzerine çıktı. Bu olayın hemen ardından ön kanat hasar aldı. Gasly, bu temasın ardından ön kanadında hasar olmasına şaşırdığını ve takımın, duruma yeniden bakabileceğini söyledi.

Autosport'a konuşan Gasly, "Ön kanatlarımız biraz fazla kırılgan gibi duruyor. Monza'da Daniel ile temasın ardından kırıldı, Bahreyn'de de oldu, aynı zamanda Yuki (Tsunoda) de Monza'da ön kanadını kaybetti."

"Biraz ön kayma yaşadım, bu nedenle kerblerin üzerine direkt olarak aracın ortasından çıkacaktım, bu yüzden kerbün arkasından geçmeye çalıştım, daha iyi olacağını düşünerek. Olayın sonunda tüm ön kanadı kaybettim. Bu nedenle neler yapılabileceğini gözden geçirmemiz lazım, ama büyük bir sorun değil." 

"Bunun gibi vakalarda sosis kerbler, aracı parçalamak yerine aracı yavaşlatması için orada yer alıyorlar. Biraz şaşırtıcı bir durumdu."

Gasly, ikinci antrenman seansını Mercedes ikilisi Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'ın ardında, üçüncü sırada tamamladı. Cumartesi günü yağmur beklentisi olması nedeniyle Pazar günkü yarışa kadar kuru zeminde başka sürüş yapılması beklenmiyor.

Bu performansının ne kadar gerçekçi olduğu sorusunu yanıtlayan Gasly, "Bence oldukça cesaretlendirici. Bu sabah altıncıydım, öğlen seansında ise üçüncü. Tabii ki yarınki koşullar hakkında neler olacağını biliyoruz ve bence bugün attığımız turlar oldukça güçlüydü."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Çok kolay bir şey değildi, araçta normal olduğu gibi rahat hissetmedim, yapılması gereken çok iş var. Ancak bana göre herkes için zordu. Sadece her iki seansta birden güçlü olduğumuzu gördüğümüz için mutluyum, çünkü bu, hafta sonunun kalanı için iyi bir haber." dedi. 

Max Verstappen'in güç ünitesi değiştirmesi nedeniyle gridin arkasına düşecek olmasının ardından, podyum savaşında Mercedes sürücülerinin yanında potansiyel bir üçüncülük ortaya çıktı.

Konu hakkında konuşan Gasly, "Bu tür şeyler her zaman fırsatlar doğurur. Onların yarıştaki tempolarıyla ne kadar hızlı şekilde öndekileri yakalayabileceğini biliyoruz."

"Buna rağmen önde başlamak için ve birkaç iyi puan toplamamız için iyi bir şansımız var. Bu nedenle hafta sonunun kalanına ümitle bakıyoruz.

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