Gasly: "Anlaşma hakkında konuştuğum videonun Alpine'le alakası yok"

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Geçtiğimiz hafta verdiğimiz haberde, Alpine'in Fernando Alonso'dan boşalacak koltuk için AlphaTauri'den Pierre Gasly'i istediğini belirtmiştik.

Gasly'nin 2023 için AlphaTauri ile anlaşması bulunuyor olsa da Alpine'in onu almak istediği düşünülüyor.

Normalde Ferrari'nin yayınladığı bir videodan alınan kısa klip sosyal medyaya düştü. O videoda Gasly, Charles Leclerc ve George Russell ile birlikte pilotlar geçit törenine doğru giderken Gasly'nin şu sözleri söylediği anlaşıldı: "Hâlâ anlaşmanın son detayları üzerinde çalışıyorum."

Bu videoyu izleyen çoğu taraftar, Gasly'nin yorumlarının Alpine için olduğunu düşündü ancak bugünkü basın toplantısında Gasly, böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Gasly, "Konuştuğumuz konu hakkında bir fikriniz olsaydı, muhtemelen gülerdiniz."

"Sizi o konuşmanın Formula 1'le alakalı olmadığı konusunda temin ederim." dedi.

Gasly, Russell'un evlilik gibi bir konu hakkında konuştuğunu, bu açıdan videonun tamamı izlendiğinde aslında bunun anlaşılabileceğini söyledi. Gasly'den önce Russell'ın "evli" kelimesini kullandığı duyuluyor.

Gasly, bu videonun kendisine gönderilmesinin ardından bu tür şeylerin aslından ne kadar uzağına gidebileceğini görünce güldüğünü ve bunun komik olduğunu söyledi.

Gasly bu arada anlaşma konusunda Spa'dan bu yana bir değişiklik olmadığını belirtti.

Gasly, "Geçen hafta söyledim, şu anda gelecek sene için AlphaTauri ile anlaşmam var."

"Herkes anlaşma durumumun farkında. Şu an için değişen bir şey yok." dedi.

Konuyu Red Bull ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise Gasly, "Şu an için hiçbir şey hakkında yorum yapmak istemiyorum."

"AlphaTauri'yleyim, bu takım adına sürmeye devam ettiğim sürece onlar adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlar bana Formula 1'deki ilk koltuğu ve ilk zaferimi verdiler."

"Şu an için hiçbir şey hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bu takım adına sürmeye devam ettiğim sürece, %110'umu vereceğim." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Erik Junius

Gasly, geleceği hakkında çıkan iddiaların kendisini etkilemediğini ya da endişelendirmediğini çünkü bu duruma alışkın olduğunu söyledi.

Gasly, "Bunlar, kariyerimin daha erken dönemde yüzleşmek durumunda kaldığım şeylerle kıyaslanmaz bile."

"İyi ya da kötü her zaman basının karşısındayız. Bazı komik konuşmalardan bile haberler yazılıyor ve durduk yere TikTok'ta popüler oluyorsunuz. Sorun yok. Bu F1 pilotu olmanın bir yönü." dedi.

Gasly, her ne kadar Toro Rosso/AlphaTauri ile duygusal bağı olsa da gelecekte bir değişiklik olacaksa bunun performans için olacağını söyledi.

"Tek bir kariyerimiz var, bu yüzden ondan maksimumu almalısınız."

"Günün sonunda, tek bir hedef, en iyi olmak için çok fazla çalışıyor ve fedakarlıklar yapıyoruz. Bu performans faktörü her zaman duygusal tarafın önünde olacak."

"Ben duygusal bir insanım ve insanlarla bağ kurduğumu hissediyorum. Bu gerçekten benim önemli bir parçam. Ancak bir F1 sürücüsü olarak sahip olduğunuz rekabetçi zihniyet sadece farklı bir seviyede."