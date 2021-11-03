Gasly, Amerika GP'de yarış dışı kaldığı için hayal kırıklığı yaşıyor

AlphaTauri, beşincilik mücadelesindeki ana rakibi Alpine'in Amerika Birleşik Devletleri yarışında iki araçla birden yarış dışı kalmasından faydalanamadı. Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikilisi, COTA'da finiş göremediler ve bu, AlphaTauri'ye aradaki puan farkını önemli ölçüde azaltma fırsatı verdi.

Ancak Pierre Gasly de süspansiyonun kırılmasıyla yarış dışı kaldı ve bu fırsatı değerlendirememiş oldu. Takım tek puanlarını, yarışı dokuzuncu bitiren ve iki puan alan Yuki Tsunoda ile aldı.

Bu nedenle AlphaTauri, bitime beş yarış kala 94 puana ulaştı ve Fransız üreticinin on puan gerisinde yer alıyor.

Ancak Gasly, teknik sorun nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını çünkü sezonun bu noktasında her puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Gasly, "Hafta sonuna objektif olarak baktığımda, McLaren ve Ferrari sürücüleriyle rekabet edebilecek hıza sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak dokuzuncu olmak ve iki araçla da puan almak mümkün olabilirdi."

"Bu çok sinir bozucu çünkü orta gruptaki mücadelemizin bu aşamasında her puanın önemli olduğunu biliyoruz. Mücadeleye sonuna kadar devam etmek çok iyi olurdu." dedi.

Amerika GP, Gasly için ideal olmaktan uzaktı. AlphaTauri mekanikerleri, bir sensör sorununu çözmek için yarış gridindeyken araç üzerinde çalışma yapmak zorundaydı ve yarış sırasında süspansiyonla ilgili bir sorun ortaya çıktı.

Teknik direktör Jody Egginton, AlphaTauri'nin süspansiyon sorununun nedenini araştırdığını söyledi.

"Süspansiyonu sorunu, sonraki yarış başlamadan önce anlamamız ve çözmemiz gereken bir konu. Bize bazı kritik puanlara mâl oldu, ki bu hem Pierre hem de takım için çok talihsiz bir durum."

"Genel olarak tüm paketimiz Austin'de iyi bir performans gösterdi. Bu yüzden amaç bu formu korumak ve şampiyonadaki beşinciliğimizi korumak için zorlamaya devam etmek."