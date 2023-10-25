Gasly: "Amerika, Alpine'in bu yılki en iyi hafta sonuydu"

Pierre Gasly, geçen hafta sonu Amerika'da orta grubun en iyi isimlerinden birisiydi ve sprint yarışını yedinci tamamlarken, pazar günkü yarışta altıncı olmayı başardı.

İlk turda üç sıra kaybetmesiyle ilgili bir soru üzerine Gasly, "Orada oldukça agresif adamlar vardı."

"Temastan korunmam gerektiğini biliyordum çünkü bugün tempomuz vardı ve ilk turda her şeyi riske atmanın bir anlamı yoktu."

"Sanırım bunun karşılığını aldım. Cumartesi yedinci, pazar altıncı olarak her iki yarışta da mümkün olan en iyi sonucu elde ettim."

"Önümdeki araç George'un Mercedes'iydi ve her iki yarışta da ikinci olduklarını (Hamilton) gördük."

"Yani henüz bu adamlarla savaşacak durumda olmadığımızı biliyoruz. Bu yüzden tüm hafta sonu boyunca gösterdiğimiz performanstan memnun olduğumu söylemeliyim."

"Takım olarak da bu sezon şimdiye kadarki en iyi hafta sonumuzu geçirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523

Kişisel olarak en iyi hafta sonu olup olmadığı sorusuna Fransız pilot, "İlk seanstaki zaman biraz sürpriz oldu, sanırım araçta neyin iyi çalışmadığını çok hızlı şekilde tespit ettik ve doğru değişiklikleri yaptık."

"Çalışma, performans ve paketten maksimum verimi alma açısından çok memnunum."

"Bence bu yıl şimdiye kadarki en iyi hafta sonuydu. Gelecek sezon için bunun üzerine daha fazlasını eklememiz lazım."

"Aslında çalışma şeklimizden çok memnunum. Mükemmel değil ve geliştirebileceğimiz şeyler var. Fakat asıl odaklanmamız gereken nokta, önümüzdekilerle aramızdaki farkı kapatmak için şu anda sahip olduğumuzdan daha güçlü ve potansiyelli bir pakete sahip olmak." dedi.