Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor"

Gasly, takım arkadaşı Esteban Ocon'un bir sıra gerisinde yarışa başladılar ve her iki pilot da yarış boyunca tempo bulmakta zorlandı.

Yarışı 17. ve 18. olarak tamamladılar ve her pilot da sadece uzun süren pit stoplar yapan Valtteri Bottas ve Logan Sargeant'ı geride bırakabildiler.

Gasly takımın önümüzdeki haftalarda A524'ü geliştirebileceğine inanıyor ancak bunun zaman alacağını da kabul ediyor.

Gasly, "Arkamdaki yetenekleri, 500 kişiyi düşünüyorum. Hiç kimse eğlenmiyor. Kimse on yedinci ve on sekizinci olmak için yarışmıyor. Hepimiz çözüm bulmak istiyoruz. Hepimiz elimizden geldiğince çok çalışmalıyız."

"Bunu zaman gösterecek ama grubumuzda ve takımımızda daha da fazla potansiyel bulmak bizim için iyi bir şey olabilir. Durumun farkındayız, kısıtlamaların farkındayız. Herkes çözüm bulmak istiyor."

"Takım içinde doğru bir zihniyet olduğunu görüyorum. Ancak bu araçlarda bir gecede çözüm bulamazsınız. Bundan daha fazlasına ihtiyacınız var. İşte bu yüzden sabırlı olmalıyız." dedi.

Gasly yaklaşan Suudi Arabistan GP'si için fazla ilerleme kaydedilmesini beklemiyor.

Gasly, "Zamana ihtiyacımız var, çünkü gelecek hafta tamamen aynı araçla yarışacağız. Hâlâ birkaç günümüz var ve eminim çocuklar sahip olduğumuz paketi geliştirmek için bazı şeyler bulacaklardır. Ama diğer çocuklar kadar onlar da uyumayacaklar."

"Eminim ki bu paketten biraz daha fazlasını bulmak için yapabileceğimiz birkaç şey vardır. Ancak puan sıralamaya baktığımızda ve önümüzde yer alan bu isimlerle mücadele ettiğimizi görmek birkaç haftamızı alacak. Çocuklarımın bu güncellemeleri ellerinden geldiğince hızlı yapmaya çalışacaklarını biliyorum." dedi.

Gasly Bahreyn yarışında, sol ön bijon tabancasındaki bir sorun nedeniyle zaman kaybetti. Bu zaman kaybı kötü geçen yarışına bir darbe daha vurmuş oldu.

Esteban Ocon, Alpine A524 Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından yarışı sorulduğunda Gasly, "Sanırım beklediğimiz gibiydi. Son sırada yarışa başladık ve yarışı en arkada bitirdik. Bence yine de elimizdekileri en üst düzeye çıkarmaya çalıştık, farklı bir strateji denedik."

"İyi bir başlangıç yaptım, ne yazık ki iç çizgide her şey birbirine girdi ve orada yer kaybettim. Ama ondan sonra yarış iyi bir şekilde maksimize edildi."

"Araçla mücadele ettiğimizi biliyorum. Şu anda pitstoplarla ve yeni bijon tabanlarıyla da sorun yaşıyoruz. Bu da bana yaklaşık 10 saniyelik yarış süresine mal oldu. Yani evet, biraz daha iyi olabilirdi ama yine de puanlardan çok uzaktayız."

"Büyük resme baktığımızda, geliştirebileceğimiz pek çok şey var. Önümüzdeki hafta sonları için bunlar üzerinde çalışacağız." dedi.

Ocon bu arada takımın Bahreyn'den dersler çıkaracağını ve Cidde pistinin A524 için daha elverişli olmasını beklediğini söyledi.

Ocon, "Bence şimdi verilere tam olarak bakmak ve sıralama hızımızla yarış hızımız arasında büyük bir fark olup olmadığını görmek önemli olacak."

"Bence bu bizim için iyi bir okuma yapmak, temiz bir yarışta bazı iyi bilgilere sahip olmak için önemliydi. Biz de bunu yaptık. Ne yazık ki yeterince hızlı değiliz. Bu çok açık."

"Ama bence bundan çok şey öğreneceğiz ve bunun Cidde'ye bazı yeni fikirlerle gelmemize yardımcı olacağını umuyorum."

"Cidde geçen yıl ve tarihsel olarak bizim için buradan daha güçlü bir pist oldu. Bu yüzden aracın Cidde pistine biraz daha uygun olacağını umuyorum ve umarım bu da burada olduğumuzdan daha yakın olacağımız anlamına gelir." dedi.