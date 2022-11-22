Gasly: "Alpine'in sezonu neden 4. bitirdiğini daha iyi anladım"

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Fransız pilot, aracın performansından oldukça memnun olduğunu ve günün pozitif geçtiğini söyledi.

Gasly, "Çok iyi bir gündü, her şeyin bu kadar olumlu gitmesine şaşırdım. Araç beklediğimden çok daha iyiydi."

"Başlangıçta her şey farklı hissettirdi: Direksiyon, gaz pedalı, pedal sertliği, aracın tepkisi, hissiyat..."

"Başta her şey biraz şaşırtıcıydı ama istediğimiz noktaya hızlı bir şekilde geldik ve araçta kendimi çok rahat hissettim."

"Şimdi, Takımlar Şampiyonasında neden dördüncü bitirdiklerini daha iyi anlıyorum. Gelecek için çok heyecanlıyım ve tamamen Alpine ile gelecek yıla odaklanmış durumdayım."

"Bu takım ile yeni bir başlangıç yaptığıma ve birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Geri döndüklerinden beri şimdiye kadarki en iyi sezonlarını geçirdiler." dedi.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alpine

Aracın hissiyatı konusunda Gasly, "Düşük ve orta hızlı virajlarda, ön tarafta oldukça fazla yol tutuşu var. Bu sezon üzerinde çalıştığım ve aradığım bazı şeyler de bu araçta mevcut."

"Aracın sahip olduğu potansiyeli çok çabuk anladım. Elbette geliştirilmesi gereken bazı noktalar var ancak aracın hızını kesinlikle hissediyorsunuz." dedi.

Fransız pilot, takımın ona çok iyi yaklaştığını ve şimdiden ekipteki herkesle iyi anlaştıklarını ekledi.

Gasly, "Takıma yeni biri geldiğinde bu hiçbir zaman kolay olmaz, özellikle birkaç gün önce birbirimize karşı yarışıyorsak."

"Ama beni karşılama şekilleri harikaydı. Bundan dolayı çok mutluyum."

"Bugün için asıl amacım garajdakileri ve mühendislerimi tanımaktı: onlarla aynı dili konuşmak ve neye ihtiyacım olduğunu söylemek istiyordum."

"Pierre [AlphaTauri'deki yarış mühendisi] ile aramızda güçlü bir bağ vardı ve gerçekten harika bir yarış mühendisiydi. Ancak Karel'ın [Alpine yarış mühendisi] da büyük bir tecrübesi olduğunu görebiliyorsunuz."

"Gördüğüm kadarıyla herkes inanılmaz deneyimli. Her şeyin son derece olumlu gerçekleştiğini düşünüyorum ve onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.