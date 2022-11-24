Gasly, Alpine'in potansiyelinden memnun

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Pierre Gasly, AlphaTauri ve Red Bull'da geçirdiği yılların ardından yeni sezonda Alpine ile yarışmaya başlayacak.

Taraflar ilk testini geçtiğimiz günlerde Abu Dhabi'de yaptığı ve Gasly testten epey mutlu ayrılmışa benziyor.

Gasly, "Abu Dhabi'de sadece bir test günü geçirdim ama bu aracın güçlü yanlarını ve sahip olduğu potansiyeli kesinlikle görebiliyorum. Ön tarafın yol tutuşu çok yüksek, bu sayede araç yavaş virajlarda çok iyi yol tutuyor."

"Şampiyonayı dördüncü bitirmelerinin bir nedeni var ve bunu paketten, takımın çalışma şeklinden, mühendislerden, zihniyetten ve takımdaki felsefeden görebiliyorum."

Pierre Gasly, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şimdiye kadar çocuklarla olan bu ilk etkileşimden çok memnun kaldım ve bugünden daha iyi bir ilk gün umamazdım." dedi.

Ne zaman fabrikaya giderek çalışmaya başlayacağı sorusuna Gasly, "Şu an bir tür geçiş aşamasındayım."

"Açıkçası sportif açıdan tamamen Alpine ile gelecek yıla odaklandım fakat AlphaTauri ile yerine getirmem gereken hâlâ birkaç taahhüt var."

"Yakında gelecek sezon için Alpine ile çalışmaya başlayacağım." dedi.

Alpine'in potansiyelinin beklediği gibi olup olmadığı sorusuna Gasly, "Bence daha da iyi. Son beş yıldır tek bir takımda bulunuyorum ve Alpine'in mühendis ofisinin yanı sıra garajın içinde de büyük bir deneyim taşıdığını görebiliyorum."

"Tabii ki henüz her şeyi görmedim, hâlâ Enstone'a gitmem ve sahip oldukları tüm araçları ve tesisleri görmem gerekiyor ama bu ilk güne yaklaşımlarından ve beni karşılama şekillerinden çok etkilendim."

"Yeni biri geldiğinde zaman asla kolay değildir. İki gün önce hâlâ birbirimize karşı savaşıyorduk, bu yüzden her şey çok hızlı ilerliyor ama bana karşı çok misafirperver davrandılar."

"Şu ana kadar sadece olumlu işaretler var. Bu yüzden durum gelecek için gerçekten umut verici." cevabını verdi.