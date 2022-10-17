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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Gasly, Alpine'in kendisiyle anlaşmak için çaba göstermesinden etkilenmiş

Gelecek sezondan itibaren Alpine adına yarışacak olan Pierre Gasly, kendi kariyerinde yeni bir sayfa açacağı için heyecanlı.

Altay Gök
Ekleyen:
Gasly, Alpine'in kendisiyle anlaşmak için çaba göstermesinden etkilenmiş
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Fernando Alonso'nun takımdan ayrılması ve Oscar Piastri'nin McLaren ile anlaşmasının ardından pilot arayışına başlayan Alpine'in bir numaralı hedefi belliydi: Renault günlerinden beri Enstone merkezli takıma katılacağı konuşulan Gasly.

5 senelik AlphaTauri macerasına nokta koymak isteyen Gasly için ise işler karışıktı, nitekim kendisinin AlphaTauri ile bir sene daha sözleşmesi bulunmaktaydı.

Ancak iki taraf anlaşmayı başardı ve Gasly serbest kalarak Alpine ile anlaştı, Red Bull ise Fransız pilotun yerini Nyck de Vries ile doldurdu.

Alpine'in doğru tercih olduğunu düşünen Gasly, "Fırsat yazın ortaya çıktı ve bu konuda konuşmaya başladık."

"Açıkçası bu benim için büyük bir hamle, dokuz yıldır Red Bull'dayım, neredeyse tüm kariyerim onlarla geçti."

"Bu kesinlikle bir sayfayı kapatıp yeni bir yolculuğa başlamak gibi hissettiriyor. Gidişatın epey doğal olduğunu söylemeliyim, [takımdan ayrılmak] çok hızlı şekilde almam gereken doğru bir karardı."

"Alpine her sezon daha da iyiye gidiyor. Önümüzdeki 100 yarış içinde şampiyonluğa oynamayı hedefliyorlar ve doğru yolda ilerlemekteler." 

"Benim adıma ise kendi kariyerimi yönlendirebilmek ve bir fabrika takımıyla yola çıkmak için en doğru zamandı. Bu projeye kesinlikle inanıyorum ve oldukça heyecanlıyım." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alpine'in bir numaralı tercihi olduğunu henüz görüşmeler başlarken öğrenen Gasly, Enstone ekibinin Red Bull'un kendisini serbest bırakması için çok çalışmak zorunda kalmasının da onun için önemli olduğunu belirtiyor.

Gasly, "Bu kesinlikle benim için en önemli kriterlerden biriydi; Alpine ile anlaşmam gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyan şey, beni Red Bull programından çıkarmak ve o kendileriyle yarışmamı sağlamak için ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduklarıydı."

"Ancak müzakereler açısından çok sıkı çalışmaları gerektiğini de açıkça belirttiler, ilgili tüm taraflar için zor bir süreçti."

"Dolayısıyla benimle anlaşmak gerçekten çok uğraştıklarını ve bu projeye gerçekten inandıklarını hissettim." dedi.

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