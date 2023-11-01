Gasly: "Alpine'in çözmesi gereken temel sorunlar var"
Alpine pilotu Pierre Gasly, Fransız üreticinin aracında "çözülmesi gereken büyük sorunlar" olduğu görüşünde.
Pierre Gasly, Alpine için pek iyi geçmeyen Meksika GP'den puansız ayrılmak zorunda kalmıştı.
Bu hafta sonu yapılacak Brezilya GP öncesi konuşan Gasly, hem Meksika GP'yi hem de Brezilya'yı değerlendirdi.
Fransız pilot, "Mexico City'den puanla ayrılamadığım için hayal kırıklığıyla ayrıldım, ancak bunun nedeni güvenlik aracı ve kırmızı bayraktı."
"Önceki yarışlarla karşılaştırıldığında tempo eksiğimiz vardı, pozisyon savaşı vermek ve geçiş yapmak zordu."
"Elimizdeki imkanlarla iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Mexico City'deki pist aracımıza uygun değildi ancak elimizden gelenin en iyisini yaptık."
"Şimdi Brezilya'ya gidiyoruz. Interlagos'ta harika anılarım var. Nasıl gideceğini göreceğiz. Fakat orta grup her zamankinden daha yakın."
"AlphaTauri'nin bu hafta sonu çok etkileyici olduğunu gördük. Haas pek çok tur oradaydı. Williams ve Alfa Romeo sürücüleri iyiydi"
"Yani son puanlar için savaşacak epey araç var. Yıl sonundan önceki bu son mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Takımın durumuyla ilgili da Gasly, "Sorunlarımız var, pistte düzeltemeyeceğimizi bildiğimiz açık zayıflıklarımız var."
"İhtiyaç duyduğumuz büyük değişiklikler var."
"Ancak çalışma şekli ve elimizdekilerden en iyi şekilde faydalanma açısından oldukça iyi yönetildiğimizi düşünüyorum."
"Evet, kesinlikle bir ivme yakalamış durumdayız." dedi.
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