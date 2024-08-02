Gasly, Alpine'in "çok iyi" bir insanı kaybettiğini düşünüyor
Pierre Gasly, Alpine'in takımda yaptığı değişikliklerin ardından açıklamalarda bulundu.
Pierre Gasly, Alpine F1 Takımı
Fotoğraf: Erik Junius
Pierre Gasly, Formula 1 takımının bu sezonun başındaki kötü performansından sonra önemli bir değişiklik yapmaya karar vermesinin ardından Alpine'in “çok iyi” bir kişiyi kaybettiğini düşünüyor.
Son yıllarda Alpine, Takımlar Sıralamasında gerileyerek düşüş yaşadı. Enstone merkezli takım, 2022'de Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un 173 puan kazandırmasıyla griddeki en iyi dördüncü takım konumundaydı. Ancak Alpine, 2023'te altıncı sıraya düştü ve şimdi sekizinci sırada yer alıyor.
Alonso'nun Aston Martin'e gitmesinin ardından Alpine, Gasly'yi transfer etti.
Gasly ve Ocon geçen sezon Grand Prix podyumlarına çıkarken, Fransız ikili sadece 120 puan toplayabildi. Ocon, 2023 Monako GP'sinde üçüncü sırayı aldı ve Gasly de bunu Hollanda GP'sinde tekrarladı.
Ancak bu sezon Alpine, ilk 14 yarışta sadece 11 puan alabildi ve Ocon'un Miami GP'sinde ilk 10'a girmesiyle ilk puanlarını elde etti. Enstone takımı, fazla ağır ve yere basma kuvveti eksik bir araba geliştirerek 2024'e geride başladı.
Miami GP'sinde Ocon'un 10. sırayı almasıyla bir dönüm noktası yaşayan Alpine, sonraki sekiz yarışın beşinde puan topladı. Ancak Takımlar Sıralamasında sekizinci sırada yer almak Renault için kabul edilemezdi ve takım Bruno Famin'i kenara çekip yerine Oliver Oakes'i Alpine'in takım patronu olarak atadı.
Famin, 2023 Hollanda GP'si öncesinde Otmar Szafnauer'in yerine geçtiği Alpine'de sadece bir yıl görev yaptı. Şimdi ise Fransız, Alpine Motorsports'un başkan yardımcısı rolüne geri dönecek. Ancak Gasly, Alpine F1 takımının Famin'le birlikte "çok iyi" bir insanı kaybettiğini düşünüyor.
Pierre Gasly, Alpine, Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı
Fotoğraf: Shameem Fahath
Gasly, Speedweek araçlığıyla, "Bruno'ya gerçekten iyi iş birliği için teşekkür etmek istiyorum."
"İyi bir zaman geçirdik, o çok dürüst ve şeffaf bir insan. Alpine ailesinde kalacak ama yeni bir rolde olacak. Takımdaki çalışmaları için tekrar teşekkür etmek ve geleceği için en iyisini dilemek istiyorum." dedi.
Famin, Alpine'in takım patronu olarak son yarışını 2024 Belçika Grand Prix'sinde yönetti. Ocon, dört yarış sonra ilk kez puan alarak dokuzuncu sırada bitirdi asly, George Russell'ın Spa'da diskalifiye edilmesine rağmen 12. sıradan başladığı yarışı 13. sırada tamamladı.
Oakes, 2015 yılında kurduğu Hitech Grand Prix takımıyla Formula 2'de yaptığı çalışmalarla Renault CEO'su Luca de Meo'yu etkiledikten sonra Formula 1'in yaz tatilinde Enstone'a gelecek. Oakes aynı zamanda Alpine'in takımlar sıralamasında tırmanışa geçmesi için elinden geleni yapmaya çalışacak.
Groupe Renault şefi De Meo, Famin'i kenara çekmeyi tercih ederken, Oakes'in Alpine'in konumunu iyileştirmek için Gasly ve Ocon ile çalışmak için hala zamanı var.
Enstone takımı sadece 11 puan toplarken, altıncı sıradaki RB ve yedinci sıradaki Haas, sırasıyla 34 ve 27 puanla ulaşılabilir durumda.
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