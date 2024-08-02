Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Gasly, Alpine'in "çok iyi" bir insanı kaybettiğini düşünüyor

Pierre Gasly, Alpine'in takımda yaptığı değişikliklerin ardından açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Pierre Gasly, Alpine F1 Takımı

Pierre Gasly, Alpine F1 Takımı

Fotoğraf: Erik Junius

Pierre Gasly, Formula 1 takımının bu sezonun başındaki kötü performansından sonra önemli bir değişiklik yapmaya karar vermesinin ardından Alpine'in “çok iyi” bir kişiyi kaybettiğini düşünüyor.

Son yıllarda Alpine, Takımlar Sıralamasında gerileyerek düşüş yaşadı. Enstone merkezli takım, 2022'de Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un 173 puan kazandırmasıyla griddeki en iyi dördüncü takım konumundaydı. Ancak Alpine, 2023'te altıncı sıraya düştü ve şimdi sekizinci sırada yer alıyor.

Alonso'nun Aston Martin'e gitmesinin ardından Alpine, Gasly'yi transfer etti.

Gasly ve Ocon geçen sezon Grand Prix podyumlarına çıkarken, Fransız ikili sadece 120 puan toplayabildi.  Ocon, 2023 Monako GP'sinde üçüncü sırayı aldı ve Gasly de bunu Hollanda GP'sinde tekrarladı.

Ancak bu sezon Alpine, ilk 14 yarışta sadece 11 puan alabildi ve Ocon'un Miami GP'sinde ilk 10'a girmesiyle ilk puanlarını elde etti. Enstone takımı, fazla ağır ve yere basma kuvveti eksik bir araba geliştirerek 2024'e geride başladı.

Miami GP'sinde Ocon'un 10. sırayı almasıyla bir dönüm noktası yaşayan Alpine, sonraki sekiz yarışın beşinde puan topladı. Ancak Takımlar Sıralamasında sekizinci sırada yer almak Renault için kabul edilemezdi ve takım Bruno Famin'i kenara çekip yerine Oliver Oakes'i Alpine'in takım patronu olarak atadı.

Famin, 2023 Hollanda GP'si öncesinde Otmar Szafnauer'in yerine geçtiği Alpine'de sadece bir yıl görev yaptı. Şimdi ise Fransız, Alpine Motorsports'un başkan yardımcısı rolüne geri dönecek. Ancak Gasly, Alpine F1 takımının Famin'le birlikte "çok iyi" bir insanı kaybettiğini düşünüyor.

Pierre Gasly, Alpine, Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı

Pierre Gasly, Alpine, Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı

Fotoğraf: Shameem Fahath

Gasly, Speedweek araçlığıyla, "Bruno'ya gerçekten iyi iş birliği için teşekkür etmek istiyorum."

"İyi bir zaman geçirdik, o çok dürüst ve şeffaf bir insan. Alpine ailesinde kalacak ama yeni bir rolde olacak. Takımdaki çalışmaları için tekrar teşekkür etmek ve geleceği için en iyisini dilemek istiyorum." dedi.

Famin, Alpine'in takım patronu olarak son yarışını 2024 Belçika Grand Prix'sinde yönetti. Ocon, dört yarış sonra ilk kez puan alarak dokuzuncu sırada bitirdi asly, George Russell'ın Spa'da diskalifiye edilmesine rağmen 12. sıradan başladığı yarışı 13. sırada tamamladı.

Oakes, 2015 yılında kurduğu Hitech Grand Prix takımıyla Formula 2'de yaptığı çalışmalarla Renault CEO'su Luca de Meo'yu etkiledikten sonra Formula 1'in yaz tatilinde Enstone'a gelecek. Oakes aynı zamanda Alpine'in takımlar sıralamasında tırmanışa geçmesi için elinden geleni yapmaya çalışacak.

Groupe Renault şefi De Meo, Famin'i kenara çekmeyi tercih ederken, Oakes'in Alpine'in konumunu iyileştirmek için Gasly ve Ocon ile çalışmak için hala zamanı var.

Enstone takımı sadece 11 puan toplarken, altıncı sıradaki RB ve yedinci sıradaki Haas, sırasıyla 34 ve 27 puanla ulaşılabilir durumda.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wheatley ve Binotto, Audi F1 takımının "ikili yönetimini" oluşturacak

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

Formula 1
Belçika GP
Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu
Williams'ın vizyonu Sainz'ı nasıl ikna etti?

Williams'ın vizyonu Sainz'ı nasıl ikna etti?

Formula 1
Williams'ın vizyonu Sainz'ı nasıl ikna etti?
Ducati, MotoGP 2025 sezonundan itibaren VR46'ya fabrika desteği sağlayacağını duyurdu

Ducati, MotoGP 2025 sezonundan itibaren VR46'ya fabrika desteği sağlayacağını duyurdu

MotoGP
Britanya GP
Ducati, MotoGP 2025 sezonundan itibaren VR46'ya fabrika desteği sağlayacağını duyurdu
Esteban Ocon
Daha fazlası
Esteban Ocon
Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!

Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!

Formula 1
Belçika GP
Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!
Alpine, takım patronluğu görevine Oakes'i getirmeye hazırlanıyor

Alpine, takım patronluğu görevine Oakes'i getirmeye hazırlanıyor

Formula 1
Belçika GP
Alpine, takım patronluğu görevine Oakes'i getirmeye hazırlanıyor
Ocon, 2021 Macaristan GP'sini kazandığı aracı teslim aldı

Ocon, 2021 Macaristan GP'sini kazandığı aracı teslim aldı

Formula 1
Macaristan GP
Ocon, 2021 Macaristan GP'sini kazandığı aracı teslim aldı
Alpine
Daha fazlası
Alpine
Famin, Alpine'in 2025'te Mercedes motoruna geçeceği iddialarına yanıt verdi

Famin, Alpine'in 2025'te Mercedes motoruna geçeceği iddialarına yanıt verdi

Formula 1
Belçika GP
Famin, Alpine'in 2025'te Mercedes motoruna geçeceği iddialarına yanıt verdi
Alpine, 2025 için Doohan ile anlaşmaya yakın!

Alpine, 2025 için Doohan ile anlaşmaya yakın!

Formula 1
Belçika GP
Alpine, 2025 için Doohan ile anlaşmaya yakın!
Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Formula 1
Belçika GP
Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Son Haberler

Wache: "Newey gibi bir yıldız olmak için çalışmıyorum"

Wache: "Newey gibi bir yıldız olmak için çalışmıyorum"

F1 Formula 1
Wache: "Newey gibi bir yıldız olmak için çalışmıyorum"
Shovlin: "Sezon başındaki yavaşlığımız bizim için çok şaşırtıcıydı"

Shovlin: "Sezon başındaki yavaşlığımız bizim için çok şaşırtıcıydı"

F1 Formula 1
Belçika GP
Shovlin: "Sezon başındaki yavaşlığımız bizim için çok şaşırtıcıydı"
Ricciardo: "Güncellemeler yüksek hızdaki zayıflığımızı gidermedi"

Ricciardo: "Güncellemeler yüksek hızdaki zayıflığımızı gidermedi"

F1 Formula 1
Ricciardo: "Güncellemeler yüksek hızdaki zayıflığımızı gidermedi"
Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye