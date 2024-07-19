Gasly: "Alpine'in 2025 için üç iyi pilot seçeneği var"

Alpine'in, bu yılın sonunda Ferrari'den ayrılacak Sainz ile anlaşmak istediği söyleniyordu, Sainz'ın ise geleceği için henüz bir karar vermediği biliniyor.

Eski Mercedes pilotu Valtteri Bottas da Sauber'den ayrılma seçeneklerini değerlendiriyor ve Alpine, Fin pilot için bir seçenek olabilir.

Red Bull'un Sergio Perez'in kısa süre önce imzaladığı sözleşmeyi 2025'e kadar uzatıp uzatmayacağı bilinmediğinden, Meksikalı pilota bağlı olarak sürücü piyasasında başka dalgalanmalar da olabilir.

Muhtemel takım arkadaşları hakkındaki görüşleri sorulduğunda Gasly, şunları söyledi:"Alpine'in iyi seçeneklere sahip olduğunu düşündüğümü daha önce de söylemiştim."

"Günün sonunda, bu bana bağlı değil. Takıma gelecek en hızlı kişi kim olursa olsun onu memnuniyetle karşılayacağım, bence hepimiz o kişinin kim olduğunu biliyoruz."

"Şu anda beklememiz gerekiyor ancak takımın üç iyi seçeneği var."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takımın seçenekleri listesinde en üstte yer alması beklenen Sainz ile Alpine hakkında konuşup konuşmadığı sorusuna Gasly olumlu yanıt verdi.

Gasly, üzerine düşeni yaptığını ancak kararı İspanyol pilotun vereceğini söyledi.

"Ben üzerime düşeni yaptım ve Alpine ile birlikte inşa ettiğimiz projeye inanıyorum."

"Biliyorsunuz, takımı her zaman destekliyorum, ancak kararı Sainz verecek."

Alpine'in mevcut durumu hakkında konuşan Gasly, takımın A524'ü, ağırlığını azaltmayı amaçlayan ilk güncellemelerden sonra fazla geliştirmediğini belirtti.

Gasly, "Bence nerede olduğumuzu biliyoruz ve son birkaç yarışta gerçekten gelişmedik."

"Dolayısıyla bunu nasıl en üst düzeye çıkaracağımızı biliyoruz. Açıkçası diğerleri, örneğin Haas, ileriye doğru oldukça büyük adımlar atıyor."

"Orta grup birbirine o kadar yakın ki, her takım yeni bir parça getirdiğinde sıralama yeniden değişiyor. Bu yüzden denememiz gerektiğini düşünüyorum, ancak araçta yeni geliştirmeler yapana kadar puan almak kolay değil. Umarım zamanla biraz daha mücadele içinde yer alırız." dedi.