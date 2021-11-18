Gasly: "Alpine'i yenmek kolay olmayacak"

Gasly, geçtiğimiz hafta yapılan Brezilya GP'sinde iki Alpine pilotunun birden önünde yer almayı başardı ve yarışı yedinci sırada tamamlamayı başararak inanılmaz bir performans ortaya koydu.

Brezilya hafta sonu hakkında konuşan Gasly, "Bizim için iyi bir hafta sonu oldu. Sprint yarışında biraz zorlandım, kötü bir start aldım ve o noktadan sonra da elimdeki sırayı korudum."

"Pazar gününde ise çok fazla iş yapmamız gerekti. Sebastian, Lando, iki Alpine ve Ricciardo ile iyi mücadeleler verdik bu nedenle yarıştan keyif aldım. Çok fazla mücadele vermem gerekti, özellikle iki Alpine'e karşı çünkü onları geçmek hiç kolay değildi."

"Ancak bunu yapmayı başardık ve bu da şampiyona için çok önemliydi. Sezonun bitimine üç yarış var, sert bir mücadele var ve Brezilya'da aldığım yedincilikten çok memnunum." dedi.

AlphaTauri an itibariyle Alpine ile markalar şampiyonasında beşincilik için mücadele etmekte ve alınan ödül paraları göz önüne alındığında, tek bir sıranın bile çok önemi bulunmakta.

Sezonun bitimin üç yarış kala kendilerine ne kadar güvendikleri hakkında konuşan Gasly, "Çok özgüvenli olamayız çünkü onlar çok güçlüler ve çok hızlılar, aynı zamanda Esteban ve Fernando olarak iki araçla birden puan alıyorlar."

"Bunun kolay olmayacağını biliyoruz ancak onları yenebileceğimiz konusunda potansiyelimize güveniyorum. Bu nedenle aracımıza ve kendimize odaklanmamız lazım. Eğer işimizi düzgün bir şekilde yaparsak araç da hızlı gider ve biz de rekabetçi olabiliriz."

"Bu nedenle ana hedefimizin bu olması gerekiyor. Ben, pist üzerinde kendimizi yeniden bulabileceğimize inanıyorum ve son birkaç yarışta ilginç mücadeleler olacaktır." dedi.

AlphaTauri cephesinde Alpine ile olan mücadelenin yarattığı ekstra zorluk, Faenza merkezli takımın ağırlıklı olarak tek araçla mücadele etmesi üzerinden çıkmakta. Çünkü AlphaTauri'nin topladığı 112 puanın 92'si Gasly'ye ait.

Bu mücadelede takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın performansını artırma ve puan toplamasına ne kadar ihtiyaç duyduğu sorusunu yanıtlayan Gasly şunu söyledi: "Bu tabii çok önemli."

"Aynı zamanda şunu biliyoruz ki Yuki için, bir çaylak için, Formula 1'deki ilk sezon hiçbir zaman kolay değildir ve o da daha ilk sezonunda kendini, markalar şampiyonası için çok önemli bir mücadelenin içerisinde buldu."

"Bence son birkaç hafta sonunda daha iyi bir performans göstermeye başladı. Ne yazık ki Pazar günlerinde her zaman birkaç şey onun başına geliyor bu nedenle maksimum puan fırsatlarını kullanamadığı anlar oldu."

"Ancak şu mücadelede bir puanın bile büyük önemi var, eğer 10. veya dokuzuncu olsa bile senenin sonunda farkı yaratan bu sonuç olabilir çünkü eğer eşit puanda bitirirsek, Alpine'in Macaristan'da aldığı galibiyet nedeniyle geride olacağız."

"Bu nedenle onun katkısı çok önemli olacak ancak son üç yarışta iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum."

COVID-19 pandemisinin etkilediği 2021 takviminde iptal edilen Avustralya Grand Prix'si yerine Katar Grand Prix'sinin yapılacağı açıklandı. Katar aynı zamanda imzaladığı 10 senelik kontrat ile beraber 2023'ten itibaren 10 sene boyunca F1'e ev sahipliği yapacak.

Katar pisti hakkındaki ilk düşünceleri hakkında konuşan Gasly, "Daha pist yürüyüşünü yapmadım, bu akşam yapacağım."

"Buradaki tek deneyimim, MotoGP'de arkadaşım Fabio Quartararo'yu izlemem oldu. Güzel bir piste benziyor, simülatörde de sürdüm ve pistin ritmi, virajların durumu çok iyi. Bir F1 aracı ile yüksek ve orta hızlı virajlarda sürüş yapmak her zaman heyecan vericidir."

"Bu pisti görmek için çok heyecanlıyım, aynı zamanda takım ve benim için de iyi bir zorluk olacak çünkü hafta sonu için hazırlanabileceğimiz hiçbir verimiz yok, bu nedenle kimin daha hızlı sürede hız yakalayacağını olacağını görmek eğlenceli olacak." dedi.