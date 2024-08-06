Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?

Pierre Gasly, Enstone'da sarsıntılı bir zeminde sorunsuz bir entegrasyonun ardından Alpine'in Formula 1 takımında doğal bir lider olmaya hazır olduğunu söylüyor.

Alpine'e 2023'te katılan Gasly'nin gelişi, bu yıl da devam eden üst düzey personel değişiklikleriyle Enstone merkezli takımdaki büyük çalkantılara denk geldi.

Flavio Briatore, Renault CEO'su Luca de Meo'ya danışman olarak geri döndü ve Hitech’in müdürü Oliver Oakes'i takım patronu olarak getirdi.

Tüm bu değişiklikler ve 2024 aracının rekabet edememesiyle ilgili zorluklara rağmen, Gasly birkaç hafta önce sözleşmesini uzatarak geleceğe olan inancını koruyor.

Ve takım arkadaşı Esteban Ocon'un 2025'te Haas'a geçmesiyle birlikte, Gasly'nin ilerleyen dönemde ekibin doğal lideri olması bekleniyor ve bu sürecin zaten kendiliğinden gerçekleştiğini düşünüyor.

Gasly Motorsport.com'a, "Sonuçta bu oldukça doğal bir şeydi"

"Ben çok motive bir insanım. İşime çok odaklıyım ve birlikte çalıştığım insanlarla çok yakın olmaya çalışıyorum. Kendimden çok şey bekliyorum ve aynı şey birlikte çalıştığım insanlar için de geçerli."

"Özel bir şey yaptığımı düşünmüyorum çünkü her şey benim için oldukça doğal ve bu biraz da benim ekiple çalışma ve bir şeyler yapmaya çalışma vizyonum."

"Açıkçası, oluşturduğumuz bu ortamda çok güvenilir ve verimli bir yere gelmeyi başardığımızı düşünüyorum. Benim çocuklara, onların da bana duyduğu güven ilk sezon boyunca ve bu yıl da artarak devam etti ve her iki tarafta da yaptığımız çabaları takdir ediyoruz." dedi.

Gasly, Alpine'in kendisine gelişmeye başlaması için gerekli esnekliği verdiğini, özgürlük ihtiyacına saygı duyduğunu söylüyor.

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Alpine

"Takım, bana başlangıçta güven oluşturmak için gerekli özgürlüğü ve şeffaflığı vermekte çok iyiydi ve onların nasıl çalıştığını, benim nasıl çalıştığımı, neyi sevdiklerini, neyi sevdiğimi ve herkes için sağlıklı bir yer bulmaya çalışmak konusunda çok açık bir iletişim kanalı vardı. Sanırım onlar da benim nasıl olduğumu biliyorlar."

"Sorular soran biriyim ve bilgi severim, neler olduğunu anlamayı severim. Araba üzerinde ne yaptığımızı, neden bu şekilde yaptığımızı anlamayı severim."

"Bu konuda şeffaf ve dürüst davrandılar ve her zaman işleri nasıl daha iyi yapabileceğimize dair bir yansıma vardı."

"Bir sürücü olarak, alanıma ihtiyaç duyan biriyim, özgürlüğüme ihtiyaç duyarım. Kendi kişiliğim var. Padoktaki herkesin farklı kişilikleri olduğunu düşünüyorum. Ama hem pistte hem de pist dışında en iyi performansımı sergilemek için kendi alanıma ihtiyacım var. Ve bence bunu sağlama konusunda çok iyiler." dedi.

Uzun Vadeli İlişkileri Güçlendirme

Haziran ayının sonunda Gasly, 2026 düzenlemelerini dikkate alarak Alpine'de kalmayı tercih etti. Gelecekteki takım arkadaşının kimliğine bakılmaksızın -Jack Doohan en gerçekçi seçenek olarak değerlendiriliyor- takımı etrafında birleştirmesi, Ferrari'deki Michael Schumacher veya Mercedes'teki Lewis Hamilton gibi güçlü ve kalıcı bir ilişki kurması çok önemli.

Gasly, "Neden Lewis Hamilton gibi adamların aynı yarış mühendisiyle uzun süre çalıştığını ve insanların tanıdıkları insanlarla kaldığını görmek sır değil, çünkü bu güveni ve iletişim sürecini inşa ediyorsunuz ve kimse işlerin nasıl olduğunu, iyi veya kötü olsun, söylemekten korkmuyor."

"Bütün bir sezon boyunca, birkaç durumda doğru seçimi yapmanızı veya doğru değişikliği yapmanızı sağlar çünkü tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu anlarlar ve işte bu noktada son birkaç yüzdelik performansı bulursunuz."

"Kolay bir zaman değil. Geçen yıl istediğimiz kadar iyi geçmedi, ama yine de takım olarak üç podyum elde ettik ve bu yıl açıkça onlar için daha zor.”

"Kişisel olarak performansımızdan memnun değilim ama aynı zamanda şu anda gösterdikleri çabaları gerçekten görüyorum. Bu tür bir zihniyetle, dönüşüm yaşanacağından ve takımdan performans elde edebileceğimizden eminim." diye açıkladı.