Gasly, Alpine'e "pahalıya" patlamış
İngiliz basınıan göre Alpine, Pierre Gasly'i 2023 için takıma getirmek adına "kesenin ağzını açmak" zorunda kaldı.
Hem Fernando Alonso hem de Oscar Piastri'yi kaybetmesinin ardından 2023 için "hemen puan alabilecek" bir isim arayan Alpine, tercihini Pierre Gasly'den yana kullandı.
Fransız sürücünün takıma katılmasının önündeki en büyük engel, 2023 için AlphaTauri ile kontratının olmasıydı.
Bu nedenle Gasly'i takıma getirmek için Red Bull ile pazarlık yapmaları gerekiyordu ve iddiaya göre Avusturyalı ekibi ikna etmeleri hiç de kolay olmadı.
Sky Sports ve Daily Mirror'a göre Alpine, Gasly'nin kontratını feshetmesi için Avusturyalı markaya 10 milyon euroluk bir ödeme yaptı.
Bu, Alpine'in hızıyla ve istikrarıyla öne çıkan Gasly'e ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor.
Red Bull, istediği ücreti alınca alternatif arayışına başladı ve Colton Herta'yı düşünse de, süper lisansının olmaması, kendilerini Nyck de Vries ile anlaşmaya itti.
Gasly'nin Alpine'e pahalıya patlaması, Fransız sürücünün omuzlarındaki yükü artırıyor. Şimdi kendisine yapılan bu harcamanın karşılığını vermesi gerekecek.
Şimdilik Alpine veya Red Bull tarafından konuyla ilgili hiçbir doğrulama gelmedi.
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