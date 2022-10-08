Gasly: "Alpine'e katılma kararı almak benim için doğru seçim gibi görünüyordu"

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Alpine, cumartesi günü yaptığı açıklamayla, Fransız Pierre Gasly ile çok yıllık anlaşma imzaladığını ve gelecek yıl Esteban Ocon'un takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Gasly, Formula 1'e verdiği röportajda, kariyeri boyunca Renault ile her zaman bağları olduğunu ancak Fernando Alonso ve Oscar Piastri'nin takımdan ayrılmasına kadar, herhangi bir temas olmadığını söyledi.

Gasly, "AlphaTauri ile 2023 sezonu için sözleşmem vardı fakat tüm bu yaşananların ardından ciddi diyaloglar ve görüşmeler başladı."

"Kolay olmadı ama her şey bir araya geldiğinde, bunun kariyerim için büyük bir hamle olduğu açıktı ve gerçekten üzerinde düşünmem gerekiyordu."

"Fakat itiraf etmeliyim ki, bunun yapılacak en doğru şey olduğunu çok çabuk hissettim. Formula 1'de başarmak istediklerime bakarsam, bunun yapılması gereken doğru şey olduğu oldukça açıktı." dedi.

AlphaTauri ile olan sözleşmesi 2022 sonunda feshedilecek olan Gasly'nin, Red Bull ile olan 10 yıllık ilişkisi de sona erecek.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Gasly, Red Bull F1 patronu Christian Horner, motor sporları danışmanı Helmut Marko ve AlphaTauri takım patronu Franz Tost'un kendisine engel olmamasından dolayı çok mutlu.

Gasly, "Onlarla yaptığım görüşmelerde, bunun benim için iyi bir fırsat olduğunu, yeni bir şeye başlama arzumu ve gridde ön sıralarda mücadele etme isteğimi gördüler."

"Bunu oldukça hızlı bir şekilde anladılar, özellikle Helmut ve Christian bunu gördü. Helmut ile uzun bir konuşma yaptım. Haberi aldığında Franz'ın gözleri doldu çünkü aramızda çok güçlü bir ilişki var. Birlikte son derece iyi çalışıyorduk."

"Yani tüm taraflarla görüştük ve bazıları için diğerlerinden daha zordu."

"Fakat sonunda hepsi bunun benim için iyi bir fırsat olduğunu anladı ve bunu mümkün kılmaya çalıştılar. Bunun için de onlara minnettarım." dedi.

Gasly, Red Bull bünyesindeki takımlarda edindiği deneyimin Alpine için yararlı olacağı görüşünde.

"Dünya şampiyonu Seb'in Red Bull ile nasıl çalıştığını gördüm. Daniel'i [Ricciardo] gördüm, Max'i [Verstappen] gördüm."

"Son 10 yılda hayatımın muhtemelen 200, 250 gününü simülatörde Red Bull mühendisleriyle çalışarak, fabrikanın içinde bulunarak ve dünya şampiyonu bir takımın nasıl çalıştığını görerek geçirdim."

"Önümüzdeki yıllarda Alpine'e yardımcı olmak ve onları gridde ön sıralara taşımak için tüm bu deneyimi mümkün olan en iyi şekilde kullanmak istiyorum."

"Bu kararı vermek kolay değildi, çünkü Bull ile pek çok şey yaşadım. Fakat kariyerimin bu aşamasında, Formula 1'deki kişisel hedeflerime ulaşmak için en iyi şansımın ne olduğuna, Formula 1'deki arzularıma nasıl ulaşacağıma bakmam gerekiyor."

"Yani evet, bunun doğru hamle olduğunu çok çabuk anladım."