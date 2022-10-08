Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Japonya GP 3. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde en hızlısı Sonraki / Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Gasly: "Alpine'e katılma kararı almak benim için doğru seçim gibi görünüyordu"

Pierre Gasly, 2023 Formula 1 sezonu için Alpine'e katılma kararı almasının, kendisi için doğru seçim olduğu görüşünde.

Ekleyen:
, Editör
Gasly: "Alpine'e katılma kararı almak benim için doğru seçim gibi görünüyordu"
Haberi dinle

Alpine, cumartesi günü yaptığı açıklamayla, Fransız Pierre Gasly ile çok yıllık anlaşma imzaladığını ve gelecek yıl Esteban Ocon'un takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Gasly, Formula 1'e verdiği röportajda, kariyeri boyunca Renault ile her zaman bağları olduğunu ancak Fernando Alonso ve Oscar Piastri'nin takımdan ayrılmasına kadar, herhangi bir temas olmadığını söyledi.

Gasly, "AlphaTauri ile 2023 sezonu için sözleşmem vardı fakat tüm bu yaşananların ardından ciddi diyaloglar ve görüşmeler başladı."

"Kolay olmadı ama her şey bir araya geldiğinde, bunun kariyerim için büyük bir hamle olduğu açıktı ve gerçekten üzerinde düşünmem gerekiyordu."

"Fakat itiraf etmeliyim ki, bunun yapılacak en doğru şey olduğunu çok çabuk hissettim. Formula 1'de başarmak istediklerime bakarsam, bunun yapılması gereken doğru şey olduğu oldukça açıktı." dedi.

AlphaTauri ile olan sözleşmesi 2022 sonunda feshedilecek olan Gasly'nin, Red Bull ile olan 10 yıllık ilişkisi de sona erecek.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Gasly, Red Bull F1 patronu Christian Horner, motor sporları danışmanı Helmut Marko ve AlphaTauri takım patronu Franz Tost'un kendisine engel olmamasından dolayı çok mutlu.

Gasly, "Onlarla yaptığım görüşmelerde, bunun benim için iyi bir fırsat olduğunu, yeni bir şeye başlama arzumu ve gridde ön sıralarda mücadele etme isteğimi gördüler."

"Bunu oldukça hızlı bir şekilde anladılar, özellikle Helmut ve Christian bunu gördü. Helmut ile uzun bir konuşma yaptım. Haberi aldığında Franz'ın gözleri doldu çünkü aramızda çok güçlü bir ilişki var. Birlikte son derece iyi çalışıyorduk."

"Yani tüm taraflarla görüştük ve bazıları için diğerlerinden daha zordu."

"Fakat sonunda hepsi bunun benim için iyi bir fırsat olduğunu anladı ve bunu mümkün kılmaya çalıştılar. Bunun için de onlara minnettarım." dedi.

Gasly, Red Bull bünyesindeki takımlarda edindiği deneyimin Alpine için yararlı olacağı görüşünde.

"Dünya şampiyonu Seb'in Red Bull ile nasıl çalıştığını gördüm. Daniel'i [Ricciardo] gördüm, Max'i [Verstappen] gördüm."

"Son 10 yılda hayatımın muhtemelen 200, 250 gününü simülatörde Red Bull mühendisleriyle çalışarak, fabrikanın içinde bulunarak ve dünya şampiyonu bir takımın nasıl çalıştığını görerek geçirdim."

"Önümüzdeki yıllarda Alpine'e yardımcı olmak ve onları gridde ön sıralara taşımak için tüm bu deneyimi mümkün olan en iyi şekilde kullanmak istiyorum."

"Bu kararı vermek kolay değildi, çünkü  Bull ile pek çok şey yaşadım. Fakat kariyerimin  bu aşamasında, Formula 1'deki kişisel hedeflerime ulaşmak için en iyi şansımın ne olduğuna, Formula 1'deki arzularıma nasıl ulaşacağıma bakmam gerekiyor."

"Yani evet, bunun doğru hamle olduğunu çok çabuk anladım."

paylaşım
yorumlar
Japonya GP 3. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde en hızlısı
Önceki haber

Japonya GP 3. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde en hızlısı
Sonraki haber

Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları

Canlı anlatım: Japonya GP sıralama turları
Daha fazlası
Ezel Tan
Japonya'da günün pilotu Vettel oldu Japonya GP
Formula 1

Japonya'da günün pilotu Vettel oldu

Sainz: "Spin attıktan sonra bana çarpmasınlar diye dua ettim" Japonya GP
Formula 1

Sainz: "Spin attıktan sonra bana çarpmasınlar diye dua ettim"

Alpine, yarışın durdurulması kararını destekliyor Japonya GP
Formula 1

Alpine, yarışın durdurulması kararını destekliyor

Son Haberler

Takım patronlarının kafası yarım puan verilmemesi nedeniyle karışık
Formula 1 Formula 1

Takım patronlarının kafası yarım puan verilmemesi nedeniyle karışık

Başta Red Bull takım patronu Christian Horner olmak üzere birçok takım patronu, puanlama konusunda kafalarının karıştığını ve bu konuda bir adım atılması gerektiğini düşünüyor.

Horner: "Japonya'da Honda ile şampiyon olmak, ne senaryo ama!"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Japonya'da Honda ile şampiyon olmak, ne senaryo ama!"

Red Bull takım patronu Christian Horner, çok iyi bir sezon geçiren Max Verstappen'in yanı sıra motor tedarikçileri Honda'yı ve takımı şampiyonluk için tebrik etti.

Gasly: "Pistteki çekici asla kabul edilemez bir durumdu"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Pistteki çekici asla kabul edilemez bir durumdu"

Pierre Gasly, Japonya GP'de yarış esnasında piste giren çekici hakkında; 'bu durumun kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Binotto Verstappen'i tebrik etti, FIA'nın ceza kararı zamanlamasını sorguladı
Formula 1 Formula 1

Binotto Verstappen'i tebrik etti, FIA'nın ceza kararı zamanlamasını sorguladı

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, Japonya GP'nin tamamlanmasının ardından şampiyon olan Max Verstappen'i tebrik ederken, diğer taraftan kendilerine verilen cezanın zamanlamasına dikkat çekti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.