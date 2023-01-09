Gasly: "Alpine'e geçmeden önce Renault CEO'sundan güvence istedim"

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Fernando Alonso ve Oscar Piastri'nin 2023 için Alpine kadro planlarının dışında kalmasıyla takım, dikkatini AlphaTauri pilotu Gasly'ye çevirdi.

Nihayetinde takım, Fransız pilotun Red Bull'dan ayrılmasıyla 2023 için Gasly ve Esteban Ocon'dan oluşan tamamen Fransız bir kadro oluşturdu.

2023, Renault'nun çalışma takımını Alpine bölümünü yansıtacak şekilde yeniden markalaştırmasının ardından Alpine adının Formula 1'deki üçüncü sezonu olacak. Takım, Renault güç ünitesini kullanmaya devam ediyor.

Gasly, Renault CEO'su Luca de Meo'dan firmanın Formula 1 planlarını dinlemek istedi ve kendisine serinin zirvesinin hedeflendiği söylendi.

Gasly, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, “Renault'nun bu projenin ne kadar arkasında olduğunu bilmek istedim."

“Onlar, zirveye ulaşmak için her şeyi yapacak bir takım ve bir üreticinin resmi takımında yer almak; bir pilota takımın mümkün olan en iyi materyaline sahip olma garantisini verir." dedi.