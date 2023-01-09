Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Reuters'a göre Andretti gridde istenmiyor Sonraki / Mol: "Vasseur'ün Ferrari için doğru olduğuna emin değilim"
Formula 1 Haberler

Gasly: "Alpine'e geçmeden önce Renault CEO'sundan güvence istedim"

Pierre Gasly, Alpine CEO'su Laurent Rossi ile konuşmanın yanı sıra Renault'nun Alpine ekibine katılmadan önceki ekibin planlarını da öğrenmek istedi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Gasly: "Alpine'e geçmeden önce Renault CEO'sundan güvence istedim"
Haberi dinle

Fernando Alonso ve Oscar Piastri'nin 2023 için Alpine kadro planlarının dışında kalmasıyla takım, dikkatini AlphaTauri pilotu Gasly'ye çevirdi.

Nihayetinde takım, Fransız pilotun Red Bull'dan ayrılmasıyla 2023 için Gasly ve Esteban Ocon'dan oluşan tamamen Fransız bir kadro oluşturdu.

2023, Renault'nun çalışma takımını Alpine bölümünü yansıtacak şekilde yeniden markalaştırmasının ardından Alpine adının Formula 1'deki üçüncü sezonu olacak. Takım, Renault güç ünitesini kullanmaya devam ediyor.

Gasly, Renault CEO'su Luca de Meo'dan firmanın Formula 1 planlarını dinlemek istedi ve kendisine serinin zirvesinin hedeflendiği söylendi.

Gasly, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, “Renault'nun bu projenin ne kadar arkasında olduğunu bilmek istedim."

“Onlar, zirveye ulaşmak için her şeyi yapacak bir takım ve bir üreticinin resmi takımında yer almak; bir pilota takımın mümkün olan en iyi materyaline sahip olma garantisini verir." dedi.

İlginizi Çekebilir: :

 

paylaşım
yorumlar
Reuters'a göre Andretti gridde istenmiyor
Önceki haber

Reuters'a göre Andretti gridde istenmiyor
Sonraki haber

Mol: "Vasseur'ün Ferrari için doğru olduğuna emin değilim"

Mol: "Vasseur'ün Ferrari için doğru olduğuna emin değilim"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu
Formula 1

Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu

Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor
Formula 1

Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor

Mol: "Perez, Red Bull için 'Bottas 4.0' olmak zorunda'
Formula 1

Mol: "Perez, Red Bull için 'Bottas 4.0' olmak zorunda'

Son Haberler

Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti
Dakar Dakar

Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti

Dakar Rallisi organizatörleri, yaşanan kazanın ardından bir seyircinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu
Formula 1 Formula 1

Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu

Otmar Szafnauer, F1 padoğunun, Charles Whiting'in yarış direktörü olarak görevinden ayrılması durumunda sporun onun yerine 'en az üç kişiye' ihtiyaç duyacağı konusunda yapılan şaka hakkında konuştu.

F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor?
Formula 1 Formula 1

F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor?

Formula 1, Las Vegas Grand Prix'sini gerçeğe dönüştürmek için sadece pit alanının ve padoğun inşaatına 240 milyon dolar gibi önemli bir meblağ harcıyor. Ancak iş modeli uzun süredir organizasyon ücretine dayanan bir spor, Amerika'daki varlığını genişletmek için neden alışılmadık bir yol izliyor? Adam Cooper bu planın perde arkasını açıklıyor...

Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor
Formula 1 Formula 1

Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor

Alex Albon, Williams'ın yaşadığı zayıflıkların temelinin 2016'ya dayandığı görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.