Gasly: "Alpine'e geçişim her iki taraf için de 'kazan-kazan' durumu yarattı"

Gasly'nin Red Bull ile 2023 sonuna kadar sözleşmesi vardı.

Alpine, genç pilot Oscar Piastri'nin McLaren'e sürpriz geçişinin ardından gelecek sezon Fernando Alonso'nun yerini alması için Gasly ile anlaşmadan önce Fransız pilot, bir yıl daha AlphaTauri'de kalmaya hazırdı.

Ancak Alpine, bu koltuğu dolduracak bir pilota ihtiyaç duymasının ardından dikkatini Gasly'ye çevirdi.

Fransız pilot, o ana kadar kariyerini gençlere yönelik programıyla destekleyen Red Bull'dan ayrılmak konusunda motor sporları danışmanı Marko ile konuşmanın kolay olmayacağını kabul etti ama sonunda herkese uygun bir anlaşma yapıldı.

Gasly, Auto Motor und Sport'a Alpine anlaşmasının nasıl gerçekleştiğini anlattı: “Yaz tatilinin ilk gününde Yunanistan'daydım. Bir molaya ihtiyacım vardı çünkü sezon istediğim gibi gitmiyordu."

“İlk gün Laurent Rossi ile ilk kez iletişime geçtik, her şeyi menajerime aktardım."

“Alpine, Red Bull ve benim aramda görüşmeler başladı. Neler olabileceğini konuştuk. Kendi içime kapanmak istediğim yaz, tam tersine döndü."

"Neredeyse her gün Formula 1 ile temas halindeydim ve görüşmelerle ilgili her şeyi takip ediyordum."

“Elbette Red Bull'un beni takımda tutmak istediğini biliyordum. Bu yüzden Helmut ile konuşmanın kolay olmayacağını da biliyordum ama bu adımın benim için ne kadar önemli olduğunu anladı, sonra da bunu başardık. Bu herkes için bir kazan-kazan durumuydu." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, and Pierre Gasly, Toro Rosso, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images