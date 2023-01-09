Gasly: "Alpine'e geçişim her iki taraf için de 'kazan-kazan' durumu yarattı"

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Gasly'nin Red Bull ile 2023 sonuna kadar sözleşmesi vardı.

Alpine, genç pilot Oscar Piastri'nin McLaren'e sürpriz geçişinin ardından gelecek sezon Fernando Alonso'nun yerini alması için Gasly ile anlaşmadan önce Fransız pilot, bir yıl daha AlphaTauri'de kalmaya hazırdı.

Ancak Alpine, bu koltuğu dolduracak bir pilota ihtiyaç duymasının ardından dikkatini Gasly'ye çevirdi.

Fransız pilot, o ana kadar kariyerini gençlere yönelik programıyla destekleyen Red Bull'dan ayrılmak konusunda motor sporları danışmanı Marko ile konuşmanın kolay olmayacağını kabul etti ama sonunda herkese uygun bir anlaşma yapıldı.

Gasly, Auto Motor und Sport'a Alpine anlaşmasının nasıl gerçekleştiğini anlattı: “Yaz tatilinin ilk gününde Yunanistan'daydım. Bir molaya ihtiyacım vardı çünkü sezon istediğim gibi gitmiyordu."

“İlk gün Laurent Rossi ile ilk kez iletişime geçtik, her şeyi menajerime aktardım."

“Alpine, Red Bull ve benim aramda görüşmeler başladı. Neler olabileceğini konuştuk. Kendi içime kapanmak istediğim yaz, tam tersine döndü."

"Neredeyse her gün Formula 1 ile temas halindeydim ve görüşmelerle ilgili her şeyi takip ediyordum."

“Elbette Red Bull'un beni takımda tutmak istediğini biliyordum. Bu yüzden Helmut ile konuşmanın kolay olmayacağını da biliyordum ama bu adımın benim için ne kadar önemli olduğunu anladı, sonra da bunu başardık. Bu herkes için bir kazan-kazan durumuydu." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, and Pierre Gasly, Toro Rosso, on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Gasly, Marko'nun Red Bull'dan ayrılmasını kolaylaştırmadaki rolünden övgüyle söz etti; kendisinden önce Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Alex Albon gibi pek çok pilot alt kademelerden yükseldikten sonra takımdan ayrılmıştı.

Gasly, Alpine'in gelecek sezondan itibaren hizmetlerini güvence altına almak için Red Bull'a bir ücret ödemek zorunda olduğunu doğruladı; çünkü Gasly'nin sadece AlphaTauri'de sözleşmesi yoktu, aynı zamanda Red Bull onu Formula 1'e getirmede finansal olarak rol oynamıştı.

Alpine'e geçme fikrine ani karar verip vermediği sorulduğunda Gasly şu açıklamayı yaptı: "Dürüst olmak gerekirse ben gerçekçi biriyim. 2023 sonuna kadar sözleşmem vardı, dolayısıyla oradan ayrılma olasılıkları sınırlı görünüyordu ama bu konuda konuşabilir ve neyin mümkün olduğunu öğrenebilirsiniz."

“Helmut görüşmelere açık olduğunda durumun değişmekte olduğunu fark ettim. Red Bull'un kariyerimi finanse ettikten sonra elbette finansal bir çıkarı vardı. Bu yüzden elbette tazminat ve biraz daha para kazanmak istediler; makul bir takastı."

“Bu, kariyerimde önemli bir değişiklik. Son birkaç yıldır Red Bull ve AlphaTauri'deki rolümü mümkün olan en iyi şekilde yerine getirdiğimi düşünüyorum."

“Ne olursa olsun Helmut bunu kabul etti ve beni anladı."