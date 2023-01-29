Gasly, Alpine'den şirket aracı olarak Alpine A110S aldı
Alphatauri'den Alpine'e geçen Pierre Gasly, Fransız üreticiden şirket aracı olarak Alpine A110S aldı.
Kariyerinin önemli bir bölümünü Red Bull Grubu bünyesinde geçiren Pierre Gasly, bu yıl Alpine'e katıldı ve burada Esteban Ocon'la takım arkadaşı olacak.
Son yıllarda Red Bull'un motor partneri Honda'nın yol araçlarını kullanan Fransız sürücü, bu yıl Alpine'in kendisine verdiği özel bir spor otomobile sahip olacak.
Gasly'ye yeni takımı tarafından 300 beygir güç üreten bir 1.8 litrelik turbo motora sahip Alpine A110S verildi.
Gasly'nin aracıyla tanıştığı anlar da kameralara yansıdı
Alpine, 2023 F1 aracının örtüsünü 16 Şubat'ta kaldıracağını açıklamıştı. Gasly de yeni takımının tulumunu ilk kez burada giyecek.
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