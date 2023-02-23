Gasly: "Alpine'de, AlphaTauri'deki gibi 'sınırlar' yok"

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Gasly, 2019'da çok kısa bir süreliğine Red Bull'a transfer olmuş olsa da 5 yıldır AlphaTauri [eski adı ile Toro Rosso] ile yarışıyordu.

2022 sezonunda Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçiş kararıyla Alpine'de bir koltuk boş kaldı. Fransız takım, bu sezon için Gasly ile anlaştı.

Abu Dabi'de gerçekleşen sezon sonu testlerinde "Alpine'in sezonu neden 4. bitirdiğini daha iyi anladım" diyen Gasly, Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleşen sezon öncesi testlerde de Alpine'in A523 aracından oldukça memnun olduğunu açıkladı.

Gasly, "Yarışmadan geçen uzun bir kıştan sonra araca geri dönmek her zaman harikadır."

"İlk andan itibaren oldukça mutluyum, programımızın çoğunu tamamlamayı başardık ve araç iyi tepki veriyor."

"Bu yüzden farklı yönleri keşfedebileceğimize ve deneyebileceğimize dair kesinlikle bazı olumlu işaretler olduğunu düşünüyorum."

"Sadece 60 tur attım ve bu çok sınırlı. Hâlâ gözden geçirmek istediğimiz çok şey var ama Esteban [Ocon] bu öğleden sonra biraz daha çalışacak. Ben de yarın biraz daha tur atacağım." dedi.

Fransız pilot, yeni takımına ve ortama alışması gerektiğini, ancak şu ana kadar ekipten oldukça etkilendiğini söyledi.

Ayrıca, burada hedeflerin eski takımı AlphaTauri'ye kıyasla daha 'yüksek' olduğunu da ekledi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly, "Takım değişikliği, yeni mühendisler, yeni araç, yeni çevre ve yeni yöntemlerle birlikte öğrenmem gereken pek çok yeni parametre ve yeni şey var. Pilot odasında otururken bile her şey farklı. Bu ortama alışmam gerekiyor."

"Ancak şu ana kadar takımın beni karşılamasından ve yeni sezon öncesinde kış boyunca yapılan tüm hazırlıklardan çok memnunum."

"Kendimi çok rahat hissettiğimi söylemeliyim. Takım, maksimum potansiyelimi ortaya koyabilmem için ihtiyacım olan alanı ve özgürlüğü anlıyor."

"Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Güçlü bir performans sergileyebileceğimi ve takımın beklentilerini en başından itibaren karşılayacağımı düşünüyorum."

"Bence burada hedefler, AlphaTauri'ye kıyasla daha yüksek."

"AlphaTauri'de sınırlar, Red Bull'un o zamanlar belirlediği sınırlardı; burada ise öyle bir sınır yok. Bu yüzden çok daha fazla potansiyel görüyorum."

"Ayrıca büyüklük, çalışanlar ve tesisler açısından da biraz daha fazla deneyime sahip olduklarını görebilirsiniz. Burada daha fazla kaynak mevcut. Bu da beni gerçekten heyecanlandırıyor, motive ediyor ve önümüzdeki yılı dört gözle beklememi sağlıyor." dedi.