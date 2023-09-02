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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"

Pierre Gasly, Alpine takımının İtalya GP'si sıralama turlarında araçlarının Q1'den çıkamayacağını beklediğini kabul etti.

Adam Cooper
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Pierre Gasly, Alpine A523

Gasly Cumartesi günkü seansta 17.likten daha ileriye gidemezken, takım arkadaşı Esteban Ocon 0.003sn farkla onu takip etti.

Geçtiğimiz hafta sonu yağmurdan etkilenen Hollanda GP'sini üçüncü sırada tamamlayan Gasly, A523'ün Monza'nın düzlüklerinde yeterince hızlı olmadığını itiraf etti.

Motorsport.com'un takımın formuyla ilgili sorusu üzerine Gasly, "Ne yazık ki tüm hafta sonu boyunca aracın dengesinden oldukça memnundum, ancak her zaman temponun iki saniye uzağındaydık."

"Monza'ya gelirken, tüm bu uzun düzlüklerle yılın en zorlu hafta sonu olacağını biliyorduk. Ve evet, durum açıkça böyle oldu."

"Bu yüzden sıralamaların ilk bölümünde elenmeyi bekliyorduk. Ancak her zaman sert bir lastikle ya da başka bir şeyle geçebileceğinize dair iyimserliğiniz olur ancak maalesef elimizdeki tek şey buydu. Ve evet, şu ana kadar zor bir hafta sonu geçirdik." şeklinde cevap verdi.

Gasly aslında bu hafta sonu zorunlu olan alternatif lastik tahsis kuralları kapsamında Q1 için zorunlu olan sert lastikte daha zor zamanlar geçirdi.

Gasly, "Sert lastiğin muhtemelen en kötüsü olduğunu düşünüyorum. Yumuşak lastikte araçtan gerçekten memnundum, orta lastikte oldukça mutluydum ve sert lastikte viraj dengesi daha kötüydü ve aracımız için doğru yönde gitmiyordu."

"Sonuçta GPS'e bakıyorsunuz ve nerede kaybettiğimiz çok açık ve evet, yapabileceğimiz her şeyi en üst düzeye çıkardığımızı biliyorduk, ancak paket pist düzenine uymuyor. Sanırım analiz etmemiz, gözden geçirmemiz ve gelecek yıl için daha iyi çözümler bulmamız gerekecek." dedi.

Gasly ATA kurallarıyla bir sorunu olmadığını söyledi. Gasly, "Nihayetinde, bu hafta sonu, bu hiç sorun değildi ya da bir problem değildi. Sadece hız sorunu vardı. Ve bu bizim eksikliğimizdi. Ve evet, bu adil bir sonuç."

"Buraya zayıflıklarımızı bilerek geldik, bunların burada daha da artacağını biliyorduk. Bunlar 1. antrenmandan itibaren açıkçtı, tepki vermeye ve elimizdeki paketi en üst düzeye çıkarmaya çalıştık, ancak biliyorsunuz, [bu] hâlâ yeterli değildi."

"Bence bunu kabullenmek olabildiğince zor. Olaya tarafsız bir gözle bakmalısınız. Ve bu bize gelecek sezon için, bu tür çok özel pistlere nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda yön vermeli." dedi.

Ocon bu kadar zorlu bir seans beklemiyordu

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images

Garajın diğer tarafında Ocon, Lando Norris ile pist üstünde olay yaşarken son turda hasarlı bir zemine sahip olmasına neden olan çakıllara ziyaret gerçekleştirdi. Ocon, Q1'den ilerleyemediği için Gasly'den daha fazla şaşırdığını kabul etti.

Kendisine zor bir seans bekleyip beklemediği sorulduğunda Ocon, "Bu kadar zor değil, hayır. En azından muhtemelen Q2'ye girebileceğimizi ve Q2'nin zirvesi için mücadele edebileceğimizi düşünmüştüm. Ancak bugün bizden daha hızlı olan pek çok araç vardı. Gerçek bu."

"Bizim için zor bir seanstı, istediğimiz sonucu alamadık, her iki araç da Q1'de elendi.. Diğer pistlere göre daha az iyi performans gösteriyor gibiyiz. Hâlâ bu sorunların neden burada başımıza geldiğini araştırıyoruz. Ve eminim ki cevapları bulacağız."

"Ancak bugün yeterince iyi değildim. Birinci turda aracı çok zorlamaya çalıştım ve ikinci turda biraz zemin hasarı aldım, bu da ideal değildi. Ama sonuçta, bir araçtan diğerine 0.003s fark vardı. Bence bugün potansiyelimizi en üst düzeye çıkardık ve yeterince hızlı olamamamız büyük talihsizlik." şeklinde cevap verdi.

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