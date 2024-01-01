Gasly: "Alpine sezonu 'çok daha yüksek bir seviyede' tamamladı"

Gasly, takımdaki ilk yılının bazı hayal kırıklıkları ve hüsranlar getirdiğini kabul etmekle birlikte, AlphaTauri'deki son yılında kürsüye çıkamamış olan Gasly de podyuma geri döndü.

Bu yıl Hollanda Grand Prix'sinde üçüncülükle ve Spa-Francorchamps'taki sprint yarışında da aynı dereceyi tekrarlayarak bu yarışlarda zirve performans gösteren Gasly, "Bazı olumlu şeyler de oldu."

"En bariz olanlar Spa ve Zandvoort'ta ilk üçte bitirmek. Ancak diğer taraftan, beklediğimizden çok daha fazla zorluk vardı ve yılın başında kendimize koyduğumuz hırs ve hedeflere ulaşamadık."

"Zorlu bir yıl oldu. Sonuçlar açısından hayal kırıklığı yarattı ama kötü bir sezon geçirdiğimizi söyleyemem. Sadece diğerlerinin daha iyi bir sezon geçirdiğini ve bizden daha iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Ben olaya bu şekilde bakıyorum." dedi.

Takım pist dışında çalkantılı bir sezon geçirdi. CEO Laurent Rossi'nin ayrılışını takım patronu Otmar Szafnauer, sportif direktör Alan Permane ve baş teknik sorumlu Pat Fry'ın kayıpları izledi. Ardından yıl sonunda, 2021'de yarış direktörü olarak işe alınan ancak kısa süre sonra yarış genişletme projeleri direktörlüğü görevine getirilen Davide Brivio'nun görevine son verildi.

Perde arkasındaki değişikliklere rağmen Gasly, takımın yıl sonunda geçici takım patronu Bruno Famin yönetiminde kaydettiği ilerlemeden cesaret aldı.

Gasly, "Nesnel olarak, yılı başladığımızdan daha güçlü bir şekilde bitiriyoruz. Yıl boyunca pek çok olumlu gelişme, ilerleme ve iyileştirme gördüm. Bu bana önümüzdeki sezon için iyi umutlar veriyor." dedi.

Gasly sıralamalarda 11. olduğu Bahreyn'de takımdaki ilk yarışında iki puan aldıktan sonra sezonun ilk yarısında sadece 14 puan daha toplayabildi. Ancak ikinci yarıda 46 puan topladı.

Fotoğraf: Alpine Pierre Gasly, Alpine A523

Gasly, "Aston Martin ile yılın başında ilk üç takım olacağını düşündük. Ancak ilk dört takım olduğu ortaya çıkan bu ilk üçe meydan okumak ve ilk beşe daha yakın olmak için beklediğimiz sonuçlar için mücadele etmemizi sağlayacak araca sahip olamadık."

"Ne yazık ki birkaç kez biraz geride kaldık. Çok özel pistlerde kendimizi gösterebildik. Ancak şampiyonada herhangi bir mücadele içinde olmak için yeterli değildi." dedi.

Bununla birlikte, takımın 2024'te hem operasyonları hem de araç performansı açısından iyileştirmesi gereken alanları belirlediğine inanıyor.

Gasly, "Şu anda takım içinde gördüğüm kadarıyla, gerçekten her yerde gelişmeye çalışıyoruz. Zayıf yönlerimizin gerçekten farkındayız, potansiyelimizin gerçekten farkındayız, güçlü yönlerimizi biliyoruz. Güçlenmemiz gereken alanları biliyoruz ve bu zayıflıkların üstesinden gelmek için uygulamaya konulan pek çok süreç var. Yani doğru ruha sahibiz."

"Gelecek yıl, yılın başında kendimize koyduğumuz pozisyonları ve hedefleri elde etmemi sağlayacak bir araca sahip olacağımızın garantisi yok. Ancak şu anda görebildiğim tek şey, oraya ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımız. Uygulamaya koyduğumuz süreçler doğru süreçler." dedi.

Gasly, bu yıl kullandığı Alpine A523'ten daha verimli bir paket umuyor. Ayrıca sürüş özelliklerini de takımın kazanım elde edebileceği bir alan olarak tanımladı.

Gasly, "Aracın performansı inişi çıkılıydı. Bazen denge oldukça iyi hissettiriyordu. Ama bazen dört tekerlekten birden kayıyordunuz."

"Genel olarak yüksek hızlarda [yere basma kuvveti] yükünü kaçırıyoruz, bunu biliyoruz. Düşük hızlarda ön tarafın yol tutuşu benim sevdiğimden biraz daha eksikti. Bunlar sadece çok küçük alanlar."

Fotoğraf: Alpine Pierre Gasly, Alpine

"Ama eminim ki diğer takımlar da her konuda mükemmel değil. Bence bizim peşinde olduğumuz şey sürekli bir ilerleme." dedi.

Ekibin rekabetçi seanslar sırasında performansını nasıl koordine ettiği konusunda yaptığı iyileştirmeler onu cesaretlendiriyor.

Gasly, "Kesinlikle bu yıl işlerin daha iyiye gittiğini hissettim. Ayrıca takım içinde ve iletişimde, diyalogda ve ne tür bir araçtan hoşlandığımı anlamada. Yılın başında kaçırdığım birkaç fırsat oldu ama aynı zamanda aracın nerede olduğunu ve her zaman en üst düzeye nasıl çıkarılacağını anlamamaktan da kaynaklanıyordu. Zaman zaman strateji konusunda birkaç fırsatı kaçırdık ve başlangıçta biraz da şanssızlık yaşadık."

"Ama bence son üç aydaki çalışma şeklimiz kesinlikle çok çok daha yüksek bir seviyede." dedi.

Sezonun tek bir anını takım için bir dönüm noktası olarak görmeyen Gasly, "Yılın başından itibaren, ilk üç ay ile son üç ay karşılaştırıldığında, takım olarak elde ettiğimiz verimlilikte kesinlikle büyük bir değişiklik gördüm."

"Takım içindeki konumum açısından çok daha iyi bir yerdeyim ve önümüzdeki sezon Bahreyn'de başlayacak olmamın, yılın başındaki konumuma kıyasla çok büyük bir fark yaratacağını biliyorum." dedi.