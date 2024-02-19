Gasly: "Alpine ile podyumlar ve galibiyetler için savaşmak istiyorum"

Alpine, 2022'deki mevcut zemin etkili araç düzenlemelerine geçiş yapıldığında hızlı bir başlangıç yapamadı ve geçtiğimiz sezon da Markalar Şampiyonasında altıncı sıraya kadar geriledi.

Geçtiğimiz sezon Gasly'nin Red Bull dışında geçirdiği ilk F1 sezonu oldu. Takım arkadaşı ve vatandaşı Esteban Ocon'u 62 puana karşılık 58 puanla geride bıraktı.

Red Bull'da zorlanan ve 2019'da 12 yarış sonra Toro Rosso'ya geri gönderilen Gasly, gücünün zirvesinde olduğundan emin ve bu yüzden kendisine ikinci bir şans verilmesini istiyor.

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesiyle 2025'te Mercedes'te bir koltuğun boşalmasına rağmen Fransız pilot, Alpine'in yüksek hedefleriyle uyum sağlayabileceğine inanıyor.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi hakkında Gasly, "Çoğu insan için beklenmedik bir şeydi. Açıkçası sürücü piyasasının dinamiklerini ve bu sezonun dinamiklerini biraz değiştiriyor."

"Geçen yıl Alpine ile başladım. Üzerinde çalıştığım projeyi biliyorum. Yıl sonunda sözleşmem sona eriyor ama görüşmeler devam ediyor."

Alpine A524 Fotoğraf: Alpine

"Bence durum oldukça net. Ancak şu anda sadece bu aracın neler yapabileceğini görmek istiyorum."

"Nihayetinde hedefim ön sıralarda mücadele etmek. Alpine ile bunun mümkün olduğuna inanıyorum. 28 yaşındayım, iyi bir tecrübem var, en iyi dönemimdeyim ve bunun için çalışıyorum. Galibiyetler için, podyumlar için savaşmak istiyorum." dedi.

Alpine Takım patronu Bruno Famin, Alpine'in 2024 aracının lansmanında Gasly ve Ocon ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başlandığını doğruladı.

Gasly, "Bu devam eden bir süreç ve konuşmalarımız oldu. Sanırım birkaç yarış sonra işler zorlaşmaya başlayacak ya da belki de başladı."

"Açıkçası bir sürücü olarak, bu tür işleri yapmak için ekibim var. Bir sürücü olarak yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Çünkü nihayetinde yapmak istediğim şey bu. Performans göstermek istiyorum, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum, takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

"500 kişi bu aracı olabildiğince iyi hale getirmek için gece gündüz çalıştı ve benim işim de onu olabildiğince üst sıralara çıkarmak, dolayısıyla odaklandığım şey bu." dedi.