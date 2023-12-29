Gasly, Alpine ile "ortak bir dil bulmakta" zorlanmamış
Pierre Gasly, Alpine'in kendisini çok iyi anladığını ve kısa süre içerisinde "ortak bir dil" bulduklarını söylüyor.
Pierre Gasly, bu yıl Alpine'e geçmiş ve takımdaki ilk yılını Esteban Ocon'un önünde tamamlamayı başarmıştı.
Fransız pilot, Zandvoort'ta üçüncü olarak Alpine'i podyuma çıkarmayı başardı.
Auto Motor und Sport'a konuşan Gasly, "Benim için zor bir yıl olacağını biliyordum."
"Red Bull ailesinde geçirdiğim on yılın ardından ilk kez başka bir takımın aracına oturdum."
"Kendimi bulmamın çok çaba ve zaman alacağını biliyordum ama takıma çabucak alıştım ve iyi sonuçlar almaya başladım."
"Melbourne'deki üçüncü yarışta, ilk beş için mücadele etmeye başlamıştım bile."
"Takım neye ihtiyacım olduğunu ve araçtan ne istediğimi çabucak anladı. Bu sayede ikinci yarıya çok iyi bir etkileşim içinde başladık."
"Araç yeterince hızlı değildi ama çoğu zaman ondan maksimumu aldık." dedi.
Gasly sözlerine şöyle devam etti: "Takım değişikliği ile eski anlayışınız kayboluyor. Ortak bir dil bulmak zorunda kalıyorsunuz. Geri bildirimlerinizin etkili olabilmesi için mühendislerin sizin sürüş tarzınızı anlaması gerekiyor."
"Bu araçlarda çok fazla ayar var: fren dengesi, tork noktası, diferansiyel, mekanik ve aerodinamik ayarlar... Yarıştan yarışa tüm bunları ve birbirimizi daha iyi anladık. Bunlar dışarıdan fark edilmeyen ama etkileşimimizi geliştiren adımlardı."
"Tüm sürücüler farklıdır. Esteban araçla benden farklı çalışıyor. Fernando bu takımdayken çok farklı çalışıyordu. Aynı şeyler için aynı kelimeleri kullanabiliriz ama farklı sürücüler için farklı anlamları oluyor."
"Önden veya arkadan kayma her sürücü için aynı anlama gelmiyor. Mühendislerin önden kayma ile ne demek istediğimi, onu nasıl kategorize ettiğimi anlamaları zaman alıyor."
Sezonun en unutulmaz anı sorulduğunda Gasly, "Bence her ne kadar dışarıdan fark edilmese bile Melbourne."
"Interlagos'ta iyi bir performans sergiledim. Ayrıca Zandvoort'taki üçüncülüğü de saymam lazım."
"Sezon devam ettikçe ilerleme kaydetmem önemliydi." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Pierre Gasly, Alpine F1 Team
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