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Gasly, Alpine ile ilk sezonu hakkında: "Genel performans hayal kırıklığı yarattı"

Pierre Gasly, Alpine takımıyla Formula 1'deki ilk sezonunun 'biraz hayal kırıklığı' yarattığını kabul etti.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Pierre Gasly, Alpine

AlphaTauri için birkaç yıl yarıştıktan sonra Gasly, bu yılki sezon için Alpine ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı.

Fransız pilot, takımda vatandaşı Esteban Ocon'a katıldı ve takım geçen yılki şampiyonayı dördüncü sırada tamamladıktan sonra yakaladığı ivmeyi sürdürmeye çalıştı.

Ancak 2023 sonunda takım sıralamada geriledi ve yılı altıncı sırada tamamlardı. Gasly de Pilotlar Şampiyonası'nı 11. sırada bitirdi.

A523 aracı yıl boyunca inişli çıkışlı bir tempo sergiledi ve sezonun hayal kırıklığı yaratan ilk yarısının ardından sezon ortasında üst yönetim değişiklikleri yapıldı.

Pierre Gasly, Alpine A523, mola veriyor

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine A523, mola veriyor

İstediği rekabetçi sezonu geçirememesine rağmen Gasly takımdan memnun olduğunu vurguladı.

Gasly, "Çok fazla puan alamadığınız bir sezondan memnun olmak biraz zor."

"Objektif olarak, gösterdiğimiz genel performans biraz hayal kırıklığı yarattı; ancak kişisel olarak, attığım adımdan kesinlikle memnunum."

"Yeni bir takıma geldim, öğrenmem ve alışmam gereken çok şey vardı. Ve evet, gittikçe araçtan istediğimi almayı ve adım atmayı öğrendiğimi hissettim."

"Tabii ki daha iyi pozisyonlar için mücadele etmeyi isterdim ama sonuç olarak takımla çok iyi çalıştığımızı hissediyorum."

"Sadece gelecek yıl için daha iyi bir pakete ve daha fazla hıza ihtiyacımız var." dedi.

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