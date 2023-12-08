Gasly, Alpine ile ilk sezonu hakkında: "Genel performans hayal kırıklığı yarattı"
Pierre Gasly, Alpine takımıyla Formula 1'deki ilk sezonunun 'biraz hayal kırıklığı' yarattığını kabul etti.
AlphaTauri için birkaç yıl yarıştıktan sonra Gasly, bu yılki sezon için Alpine ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı.
Fransız pilot, takımda vatandaşı Esteban Ocon'a katıldı ve takım geçen yılki şampiyonayı dördüncü sırada tamamladıktan sonra yakaladığı ivmeyi sürdürmeye çalıştı.
Ancak 2023 sonunda takım sıralamada geriledi ve yılı altıncı sırada tamamlardı. Gasly de Pilotlar Şampiyonası'nı 11. sırada bitirdi.
A523 aracı yıl boyunca inişli çıkışlı bir tempo sergiledi ve sezonun hayal kırıklığı yaratan ilk yarısının ardından sezon ortasında üst yönetim değişiklikleri yapıldı.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Pierre Gasly, Alpine A523, mola veriyor
İstediği rekabetçi sezonu geçirememesine rağmen Gasly takımdan memnun olduğunu vurguladı.
Gasly, "Çok fazla puan alamadığınız bir sezondan memnun olmak biraz zor."
"Objektif olarak, gösterdiğimiz genel performans biraz hayal kırıklığı yarattı; ancak kişisel olarak, attığım adımdan kesinlikle memnunum."
"Yeni bir takıma geldim, öğrenmem ve alışmam gereken çok şey vardı. Ve evet, gittikçe araçtan istediğimi almayı ve adım atmayı öğrendiğimi hissettim."
"Tabii ki daha iyi pozisyonlar için mücadele etmeyi isterdim ama sonuç olarak takımla çok iyi çalıştığımızı hissediyorum."
"Sadece gelecek yıl için daha iyi bir pakete ve daha fazla hıza ihtiyacımız var." dedi.
Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"
Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım" Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"
Ocon: “Yeni yatırımcılar Alpine'e güç katacak”
Ocon: “Yeni yatırımcılar Alpine'e güç katacak” Ocon: “Yeni yatırımcılar Alpine'e güç katacak”
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor
Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor Ocon, F1 2023'te "boşa giden fırsatın" ardından "savaş moduna" geçiyor
Fry: "Alpine, F1'de gelişmek için gerekli heyecandan yoksundu"
Fry: "Alpine, F1'de gelişmek için gerekli heyecandan yoksundu" Fry: "Alpine, F1'de gelişmek için gerekli heyecandan yoksundu"
Hastalanan Ocon: "Kendimi iyi hissetmiyorum"
Hastalanan Ocon: "Kendimi iyi hissetmiyorum" Hastalanan Ocon: "Kendimi iyi hissetmiyorum"
Son Haberler
Stella, McLaren'ın yükselişi hakkında "Teknik yeniden yapılanma esas etken oldu"
Stella, McLaren'ın yükselişi hakkında "Teknik yeniden yapılanma esas etken oldu" Stella, McLaren'ın yükselişi hakkında "Teknik yeniden yapılanma esas etken oldu"
Quartararo: "Yamaha'nın beni kalmaya ikna etmek için kısa bir zamanı var"
Quartararo: "Yamaha'nın beni kalmaya ikna etmek için kısa bir zamanı var" Quartararo: "Yamaha'nın beni kalmaya ikna etmek için kısa bir zamanı var"
Wolff: "Mercedes, uyumluluk soruşturması nedeniyle FIA ile yasal görüş alışverişinde"
Wolff: "Mercedes, uyumluluk soruşturması nedeniyle FIA ile yasal görüş alışverişinde" Wolff: "Mercedes, uyumluluk soruşturması nedeniyle FIA ile yasal görüş alışverişinde"
Susie Wolff, FIA'yı 'yanıltıcı' ve 'temelsiz' soruşturma nedeniyle eleştirdi
Susie Wolff, FIA'yı 'yanıltıcı' ve 'temelsiz' soruşturma nedeniyle eleştirdi Susie Wolff, FIA'yı 'yanıltıcı' ve 'temelsiz' soruşturma nedeniyle eleştirdi
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar