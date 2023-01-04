Gasly: "Alpine'in beni anlaması zaman alacak"

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Şimdiye kadarki Formula 1 kariyerinin tamamını Red Bull bünyesinde geçiren Gasly, artık Fransız takımında Esteban Ocon ile birlikte tamamı Fransızlardan oluşan bir kadronun parçası olarak; Alpine ile yeni bir sayfaya başlıyor.

Gasly, bu yeni sayfaya açık fikirli ve beklentisiz bir şekilde başladığını belirterek; Alpine'in çalışma şeklini mümkün olan en kısa sürede öğrenmeye hevesli olduğunu da ekledi.

2020 İtalya GP'si galibi, pilot geri bildirimlerini örnek göstererek, bir araçta neye ihtiyaç duyduğunun ve ilerlemek için nasıl hareket ettiğinin, griddeki ve Alpine'in halihazırda birlikte çalıştığı pilotlardan tamamen farklı olacağını söyledi.

Gasly, Aston Martin ile çok yıllık bir anlaşma imzalayan Fernando Alonso'dan boşalan koltuğa oturdu.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alpine

Takım değiştirirken karşılaştığı en büyük zorluk sorulduğunda Gasly, "Yeni bir takım her zaman yeni bir zorluktur. Yarış ekibini ve teknik ekibi tanımıyorsunuz, bu yüzden hızlanmak hep zaman alır."

“Bazen araca bindiğiniz an her şey normal gelir, bazense yarışma ve sürüş şekliniz üzerinde biraz ince ayar yapmanız gerekir."

“Bu yüzden çok açık fikirliyim, herhangi bir beklentim yok. Sadece bir pilot olarak neye ihtiyacım olduğunu, işleri nasıl yapmak istediğimi biliyorum. Umarım daha sonra çalışma şeklimi onların çalışma şekliyle birleştirerek, onlara daha fazlasını katabilirim."

“Ancak bu yeni ekibe kesinlikle açık fikirli bir şekilde gireceğim çünkü [AlphaTauri'de] her şey otomatik ve nasıl çalıştığımızı tam olarak biliyordum. Onlar tam olarak neye ihtiyacım olduğunu, ne istediğimi ve 'geri bildirim dilimi' biliyorlardı. Burada ise her şey farklı."

“Yani, 'Önden kayma yaşıyorum' dediğimizde, Fernando için, Esteban için, Max [Verstappen] için ve benim için 'önden kayma' farklıdır, hepimizde aynı müdahale gerekmez."

“Yani bu, tüm bu dil, güven, birbirini anlama biraz zaman alıyor; tabii ki ben de olabildiğince hızlı adapte olmaya çalışacağım." dedi.