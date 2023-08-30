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Gasly: "Alpine içerisindeki atmosfer artık daha pozitif"

Pierre Gasly, Zandvoort'ta elde ettikleri podyum sonrası Alpine içerisindeki durumdan memnun olduğunu söylüyor.

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Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Fransız üretici, Zandvoort'ta fırsatları en iyi şekilde kullanarak Pierre Gasly ile üçüncü olmayı başardı ve bu yılki ikinci podyumunu aldı.

Gasly yaz arasından önceki son yarışta da sprint yarışını üçüncü bitirmişti.

Sözlerine Zandvoort yarışını değerlendirerek başlayan Gasly şöyle dedi: "Son yarıştaki heyecanın hâlâ devam ettiğini söylemeliyim!"

"İnanılmaz iyiydi, değişen hava koşulları nedeniyle pek çok farklı olay yaşandı. Direksiyon başında sakin kalmanın önemli olduğu yarışlardan biriydi."

"Cesur kararlar aldık, bunları başarıyla uyguladık ve harika bir sonuç elde ettik. Starttan önce hepimiz yağmur olasılığının çok yüksek olduğunu, ancak uzun sürmeyeceğini biliyorduk fakat ne kadar miktarda yağacağını belirlemek çok zordu, bu yüzden herkes yarışa kuru zemin lastikleriyle başlamaya karar verdi."

"Sonra yağmur durdu, bir süre kuru kaldı ama sonra tekrar başladı ve doğru kararları vermeye hazır olmamız önemliydi."

"Başardık - tüm takım bu sonucu hak etti ve yarıştan sonra kutlama yaptığımızda tüm ekip üyelerinin yüzlerini görmek gerçekten çok güzeldi."

"Umarım bu başarı hepimize daha fazla güven verir ve benzer sonuçları birden fazla kez alabiliriz."

Hafta sonu takımın yaptığı çalışmalar sorulduğunda Gasly, "Genel olarak hafta sonunun olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Sadece cumartesi günü istediğimiz gibi geçmedi."

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Erik Junius

"Potansiyel olarak aracımız daha fazlasını yapabilir; sadece tek turda aracın potansiyelini tam olarak kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor."

"Sezon boyunca, A523'ün iyi çalıştığını gördük - Monako, Spa ve Zandvoort'ta da öyle oldu. Bu durum, önümüzdeki yarışlarda tekrar ıslak zeminde yarışmamız gerektiğinde işimize yarayabilir."

"Geçen hafta sonu yarış takımında bazı değişiklikler oldu ve her şey oldukça iyi çalıştı. Garajdaki atmosfer pozitif enerjiyle dolu ve podyum sayesinde daha da güçlü hissediyoruz."

"Şimdi Monza'daki yarışa hazırlanıyoruz."

"Hayatımın çoğunu İtalya'da geçirdim ve şimdi Milano'da yaşıyorum, bu nedenle benim için özel bir ülke. İtalya Grand Prix'si neredeyse benim ev yarışım gibi çünkü tüm hafta sonu evde kalabiliyorum, bu harika!"

"2020 yılında Monza'da ilk Formula 1 zaferimi kazanmıştım, ki bu çok güzel bir anı. Bu birkaç yıl önceydi ve hedefim bir gün bu sonucu tekrarlamak."

"Şimdilik gerçekçi olmalıyız - önümüzde zor bir hafta sonu olduğunu biliyoruz fakat takımın kendinden emin bir tutumu var."

"Hazırlık aşamasında elimizden gelenin en iyisini yapacağız, başarılı bir hafta sonunun temellerini atmak için Cuma antrenmanlarında iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız." dedi.

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