Gasly: "Alpine güç ünitesinde geride kalıyor"

Alpine, dördüncü olduğu 2022 sezonunun ardından geçen yıl yeterince ilerleme kaydedemedi ve sezonu altıncı bitirdi.

Geçen yıl takıma katılan Pierre Gasly, yeterince gelişemediklerini kabul etti fakat güç ünitesi tarafında sorun yaşadıklarına dikkat çekti.

Neden altıncı sıraya geriledikleri sorusuna Gasly, "Güç ünitesi tarafında yeterince güce sahip değildik."

"Özellikle hibrit kısımda güç eksikliği yaşadık ve aerodinamik anlamda umduğumuzu elde edemedik."

"Birkaç ilginç güncelleme hazırladık fakat ilerlememiz McLaren'la karşılaştırılabilir değildi."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523

McLaren bizim için bir gizem. Suudi Arabistan'da pole pozisyonundan iki saniye uzaktaydılar fakat ikinci yarıda rahat şekilde pole ve ilk çizgi için savaşıyorlardı."

"Sadece altı ay içindeki bu yükseliş, takımımıza destek veriyor ve bütçe sınırıyla bile bunun mümkün olduğunu gösteriyor." cevabını verdi.

Gasly, 2024 için hedeflerinin ön tarafla arayı kapatmak olduğunu belirtti.

Gasly, "Hedefimiz elbette takımı dördüncü sıraya çıkarmak."

"Bu kolay olmayacak, şu anda dördüncü takımla aramızdaki fark çok büyük."

"Şu anda hız açısından dördüncü araca hangi takımın sahip olduğunu bile tam olarak söyleyemezsiniz."

"Bazen Ferrari, bazen Mercedes, bazen de McLaren... Her halükarda önümüzdeki araçlarla aramızdaki farkı kapatmalı ve düzenli olarak ilk beş içinde olmalıyız. dedi.