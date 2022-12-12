Gasly, Alpine fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

Şimdi gelecek yıla yönelik hazırlıklar başlıyor ve Gasly bu kapsamda Alpine F1'in fabrikasına ilk ziyaretini yaptı.

Burada Esteban Ocon'un yanı sıra takım yönetimi, mühendisler ve ekipteki diğer herkesle konuşma fırsatı buldu.

Gasly aynı zamanda gelecek yıl kullanacakları yeni araç için de koltuk ayarı yaptırdı.

Takım konu hakkında herhangi bir detay vermezken, "Hoşgeldin Pierre" demekle yetindi.