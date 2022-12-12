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Formula 1 Haberler

Gasly, Alpine fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

Alpine'in yeni sürücüsü Pierre Gasly, Alpine fabrikasına ilk ziyaretini yaptı.

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Gasly, Alpine fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
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Alpine, Fernando Alonso'nun ayrılığı sonrası yeni bir pilot arayışına girmiş ve Red Bull ile anlaşarak Pierre Gasly'i takıma katmıştı.

Fransız pilot, yeni takımıyla ilk testine Abu Dhabi GP sonrası yapılan sezon sonu testiyle çıktı ve testten epey memnun kaldı.

Piere Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Piere Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Fotoğraf: Alpine

Şimdi gelecek yıla yönelik hazırlıklar başlıyor ve Gasly bu kapsamda Alpine F1'in fabrikasına ilk ziyaretini yaptı.

Burada Esteban Ocon'un yanı sıra takım yönetimi, mühendisler ve ekipteki diğer herkesle konuşma fırsatı buldu.

Gasly aynı zamanda gelecek yıl kullanacakları yeni araç için de koltuk ayarı yaptırdı.

Takım konu hakkında herhangi bir detay vermezken, "Hoşgeldin Pierre" demekle yetindi.

Piere Gasly, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine, Esteban Ocon, Alpine

Piere Gasly, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine, Esteban Ocon, Alpine

Fotoğraf: Alpine

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