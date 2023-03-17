Gasly: "Alpine, Cidde'de Mercedes'i 'sinirlendirecek kadar' hızlı olabilir"
Pierre Gasly, Alpine'in Bahreyn'deki ilk yarışta Mercedes'i 'kızdıracak' hıza sahip olduğunu düşünüyor.
Fransız otomobil üreticisi, Bahreyn'de zorlu bir hafta sonunu geride bıraktı. Pierre Gasly, sıralama turlarında sonuncu olup, yarışta güçlü bir yükseliş gerçekleştirirken, Esteban Ocon çok sayıda ceza aldı ve hafta sonunu puansız kapattı
Alpine bundan ötürü hafta sonunu sadece iki puanla kapattı ve yeni sezona pek de istediği gibi başlayamamış oldu.
Yaşanan sorunlar göz önüne alındığında, takımın gerçek performansı hâlâ bir muamma.
Takımın Sakhir yarışıyla ilgili verilerini inceleyen Gasly, Alpine'in Mercedes üzerinde baskı kurabilecek bir araca sahip olduğunu öne sürdü.
Daha üst sıralardan başlasaydı, Mercedes'le mücadele edebileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Gasly, "George'un yer aldığı mücadelenin içerisinde olabileceğimizi düşünüyorum."
"Bir yarışı yeniden yapmaya çalışmak her zaman zordur, daha iyi bir sıralama turları geçirmek, yarışa başlangıç için yeni bir yumuşak lastiğimiz olmayacağı anlamına gelirdi."
"Yani sonucu değiştirebilecek pek çok şey var, ancak onları kızdıracak hızda olacağıma oldukça eminim." cevabını verdi.
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Alpine
Bahreyn GP'sinin sonucundan ötürü hayal kırıklığı yaşamış olsa da Gasly, sıralama turlarındaki hatalara rağmen A523 ile yapacakları konusunda umutlu.
"Genel olarak sıralama turlarında yaşananların tek seferlik olduğunu düşünüyorum."
"Ancak antrenmanlarda ve yarışta gösterdiklerimiz sayesinde kendimize daha fazla güveniyoruz ve yarış hızımızdan oldukça eminiz. Pazar günü gördüğümüz kadarıyla potansiyelimiz var ve tempomuz gayet iyi."
"Mücadelenin içindeyiz. Açıkçası daha fazlasını istiyoruz ve daha büyük puanlar için mücadele etmeyi hedefliyoruz ama iyi bir pozisyonda başlarsak mücadelenin içinde olabileceğimizi biliyoruz."
"Pazar günü için kesinlikle olumlu şeyler var. Sıralama turlarında elimizdeki paketten nasıl daha fazlasını çıkarabileceğimizi görmek adına bakmamız gereken noktalar olduğunu hissediyorum."
"Şimdiye kadar sadece Bahreyn'de sürüş yaptık ve orası çok farklı bir pist. Melbourne çok farklı bir pist olacak. Dolayısıyla sonraki yarışlar, herkesin nerede olduğunu görmek adına oldukça ilginç olacak çünkü bulunduğumuz yer o kadar da net değil."
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