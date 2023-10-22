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Formula 1 Amerika GP
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Gasly: "Alpine bu hafta sonu iyi durumda"

Alpine pilotu Pierre Gasly, Fransız üreticinin Amerika GP hafta sonunda iyi durumda olduğunu söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Pierre Gasly, Alpine A523

Pierre Gasly, tüm hafta sonu boyunca iyi bir tempoya sahip olduğu Amerika'de, iyi bir sprint yarışı geçirdi ve yedinci olmayı başardı.

Damalı bayrağı sekizinci sırada gören fakat George Russell'ın cezasıyla yedinci olan Gasly, yarışın ardından şöyle konuştu: "Yarıştan önce söylediğim şey, Williams'ı en başından geçmemiz gerektiğiydi çünkü düzlüklerde son derece hızlı olduklarını biliyoruz."

"Yapmayı başardığımız şey buydu. Bundan sonra agresif olmalı ve başlangıçtan itibaren doğru grupta kalmalıydık."

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine A523

"Piastri'yi iyi bir şekilde geçmeyi başardım ve Russell'a yakın kaldım. Yarışın sonunda onlardan biraz daha fazla lastik aşınması yaşadık, bu yüzden de biraz zaman kaybettik."

"Fakat Russell'ın cezasıyla amacımız arayı beş saniye içinde tutmaktı ve bunu başardık."

"Diğer araçlarıyla podyuma çıkan bir Mercedes ve bir Ferrari'den çok da uzakta değiliz, ki bu iyi bir haber."

"Şimdi sprint yarışını analiz edeceğiz ve yarın bizi daha rekabetçi kılacak birkaç şey bulmaya çalışacağız."

"Doğru gruptayız ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Gasly sözlerini şöyle tamamladı: "Araca daha iyi uyan pistler olduğunu biliyoruz. Bu hafta sonu, ayar anlamında sezon boyunca denemediğimiz birkaç şey denedik ve kendimi oldukça rahat hissettim."

"Araç şu anda sürüş tarzıma ve tepkilerime iyi yanıt veriyor."

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