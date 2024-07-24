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Formula 1 Macaristan GP

Gasly: "Alpine, Bahreyn'e göre çok gelişti"

Pierre Gasly, Alpine'in sezonun ilk yarışına kıyasla büyük adımlar attığını söylüyor.

Ezel Tan
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine, sezonun ilk yarışlarında açık şekilde en yavaş takımlardan birisiydi fakat sonrasında yavaş yavaş ilk ona girmeye başladılar.

Son yarşılarda biraz şanssız olsalar da zaman zaman beşinci en iyi takım olmaya devam ediyorlar.

Budapeşte'deki hafta sonunun ardından konuşan Pierre Gasly şöyle dedi: "Budapeşte'deki hafta sonu hayal kırıklığı yarattı."

"Hafta sonundan sonuçlar çıkarmamız ve her seferinde tekrarlanan sorunlardan kaçınmamız gerekiyor."

"Yarışın ilk yarısı plana göre gitti, iyi bir sonuç almayı hedefliyorduk. Yarışın nasıl sonuçlanacağını asla bilemezsiniz ama özellikle pit yolundan başladıktan sonra her şey olumlu görünüyordu."

"Bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadık."

"Fakat arkaya arkaya iki zorlu yarışın ardından herkesin gelişmek istediğini biliyorum."

"Takım güveniyorum ve herkesin gelecekte tüm bu hataları tekrarlamaktan kaçınmaya çalıştığının farkındayım."

"Spa'daki hafta sonunun daha iyi geçmesini ve tatile iyi bir ruh haliyle gitmeyi umuyoruz."

"Geçen yıl sprint yarışında başarılı olmuş ve yarışı üçüncü sırada bitirmiştik."

"Bu kez standart bir hafta sonu olacak ve elimizden gelenin en iyisini yapmakta kararlıyız."

"2024'ün ilk yarısı hem fabrika hem de pistteki herkes için zor geçti ama şu anda Bahreyn'de olduğumuzdan çok daha iyi bir konumdayız ve daha da gelişebiliriz.

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Alpine

 

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