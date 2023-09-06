Gasly: "Alpine aşırı acılı Monza hafta sonundan gerekli dersleri çıkarmak zorunda"

Hem Gasly hem de takım arkadaşı Esteban Ocon İtalya Grand Prix'si için sırasıyla 17. ve 18. sıraları alarak Q1'de elendiler.

Yarışta da durumları pek iyi olmadı. Yarışı 15. sırada tamamlayan Gasly, yarışı kazanan Max Verstappen tarafından geçilmekten kıl payı kurtulurken Ocon'un aracı direksiyon kilidi sorunu yaşamaya başladıktan sonra ön tedbir olarak yarıştan çekildi.

Gasly Alpine'in Monza'da zorlanmayı beklediğini kabul etse de, bu beklenti hafta sonunu daha az acılı hale getirmedi.

Gasly, "Çok acı vericiydi. Rakiplerimize kıyasla hiç bu kadar rekabet gücü eksikliği yaşadığımızı sanmıyorum."

"Sezonun başından beri bunun sancılı bir sezon olacağını biliyorduk. Ama evet, açıkçası çok zordu." dedi.

Alpine'in düşüşü Gasly'nin Zandvoort'ta podyuma çıkmasından sadece bir hafta sonra geldi. Fransız pilot podyum için mücadele eden Ferrari'leri Zandvoort'ta geride bırakmıştı.

Alpine'in düşük yere basma kuvveti pistlerinde zorlanma eğilimi kanıtlanmış oldu. Gasly 2024'te zayıflıklarının giderilebilmesi için takımın bunu anlayabilmesini umuyor.

Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf tarafından: Alpine

Alpine'in güç ünitesinin rakiplerinin motorlarından 30 bg daha düşük olduğu yönündeki raporlar olası açıklamalardan biri, ancak takımın da bir miktar verimlilikten yoksun olması nedeniyle tek faktör olması pek olası değil.

Gasly, "En önemli şey, bu performans düşüşünün nereden kaynaklandığını anlayıp ölçmek ve gelecek yıl daha güçlü bir paketle geri dönmek."

"Çünkü geçen hafta Carlos'u [Sainz] pistte, aynı lastiklerle, saf hızda geçerken bu hafta sonu o podyumda duruyor, ben ise neredeyse bir tur gerideyim."

"Güce çok duyarlı bir pist olduğunu biliyorduk ama yine de sorun sadece bu değil, bu pist için daha iyi olması gereken tüm paket gibi görünüyor."

"Sanırım çok yakında yeni bir güncelleme daha gelecek. Daha fazla ve daha az rekabetçi olduğumuz pist türleri açısından açık bir eğilim var."

"Ve bence bu, gelecek yıl üzerinde çalışmamız gereken bir şey, her yerde işe yarayan çok yönlü bir pakete sahip olmak." dedi.

Ocon, Monza'da korku dolu bir hafta sonu geçirmiş olmalarının Enstone takımının perde arkasında kaydettiği ilerlemeyi gölgelemediğini ve bunun moralleri bozmak için bir neden olmadığını da sözlerine ekledi.

Ocon, "Kötü bir hafta sonu geçirdiğimiz için pes edecek değiliz."

"Bence öğrenme ve yaşadığımız zorluklara bakma açısından iyi bir [hafta sonu] oldu."

"Bol bol analiz yapacağız ve yarışmadığımız bir haftamız var, böylece tam olarak neyin yanlış gittiğine odaklanabilir ve Singapur'dan geri dönebiliriz." dedi.

Yardımcı editör: Adam Cooper