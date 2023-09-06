Gasly: "Alpine aşırı acılı Monza hafta sonundan gerekli dersleri çıkarmak zorunda"
Pierre Gasly, Alpine'in Monza'daki kötü performansının, Monza'nın hızlı düzlüklerinde tempo mücadelesi veren takım için "çok acı verici" bir hafta sonu olduğunu söyledi.
Hem Gasly hem de takım arkadaşı Esteban Ocon İtalya Grand Prix'si için sırasıyla 17. ve 18. sıraları alarak Q1'de elendiler.
Yarışta da durumları pek iyi olmadı. Yarışı 15. sırada tamamlayan Gasly, yarışı kazanan Max Verstappen tarafından geçilmekten kıl payı kurtulurken Ocon'un aracı direksiyon kilidi sorunu yaşamaya başladıktan sonra ön tedbir olarak yarıştan çekildi.
Gasly Alpine'in Monza'da zorlanmayı beklediğini kabul etse de, bu beklenti hafta sonunu daha az acılı hale getirmedi.
Gasly, "Çok acı vericiydi. Rakiplerimize kıyasla hiç bu kadar rekabet gücü eksikliği yaşadığımızı sanmıyorum."
"Sezonun başından beri bunun sancılı bir sezon olacağını biliyorduk. Ama evet, açıkçası çok zordu." dedi.
Alpine'in düşüşü Gasly'nin Zandvoort'ta podyuma çıkmasından sadece bir hafta sonra geldi. Fransız pilot podyum için mücadele eden Ferrari'leri Zandvoort'ta geride bırakmıştı.
Alpine'in düşük yere basma kuvveti pistlerinde zorlanma eğilimi kanıtlanmış oldu. Gasly 2024'te zayıflıklarının giderilebilmesi için takımın bunu anlayabilmesini umuyor.
Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523
Fotoğraf tarafından: Alpine
Alpine'in güç ünitesinin rakiplerinin motorlarından 30 bg daha düşük olduğu yönündeki raporlar olası açıklamalardan biri, ancak takımın da bir miktar verimlilikten yoksun olması nedeniyle tek faktör olması pek olası değil.
Gasly, "En önemli şey, bu performans düşüşünün nereden kaynaklandığını anlayıp ölçmek ve gelecek yıl daha güçlü bir paketle geri dönmek."
"Çünkü geçen hafta Carlos'u [Sainz] pistte, aynı lastiklerle, saf hızda geçerken bu hafta sonu o podyumda duruyor, ben ise neredeyse bir tur gerideyim."
"Güce çok duyarlı bir pist olduğunu biliyorduk ama yine de sorun sadece bu değil, bu pist için daha iyi olması gereken tüm paket gibi görünüyor."
"Sanırım çok yakında yeni bir güncelleme daha gelecek. Daha fazla ve daha az rekabetçi olduğumuz pist türleri açısından açık bir eğilim var."
"Ve bence bu, gelecek yıl üzerinde çalışmamız gereken bir şey, her yerde işe yarayan çok yönlü bir pakete sahip olmak." dedi.
Ocon, Monza'da korku dolu bir hafta sonu geçirmiş olmalarının Enstone takımının perde arkasında kaydettiği ilerlemeyi gölgelemediğini ve bunun moralleri bozmak için bir neden olmadığını da sözlerine ekledi.
Ocon, "Kötü bir hafta sonu geçirdiğimiz için pes edecek değiliz."
"Bence öğrenme ve yaşadığımız zorluklara bakma açısından iyi bir [hafta sonu] oldu."
"Bol bol analiz yapacağız ve yarışmadığımız bir haftamız var, böylece tam olarak neyin yanlış gittiğine odaklanabilir ve Singapur'dan geri dönebiliriz." dedi.
Yardımcı editör: Adam Cooper
Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"
Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu" Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"
Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"
Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir" Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"
Abiteboul: "Alpine'deki değişikliklerin nedeni sabır kaybı ve kibir"
Abiteboul: "Alpine'deki değişikliklerin nedeni sabır kaybı ve kibir" Abiteboul: "Alpine'deki değişikliklerin nedeni sabır kaybı ve kibir"
Gasly: "Bu podyum, Alpine'in doğru yolda olduğunun kanıtı"
Gasly: "Bu podyum, Alpine'in doğru yolda olduğunun kanıtı" Gasly: "Bu podyum, Alpine'in doğru yolda olduğunun kanıtı"
Ocon: "Bu yıl hedeflerimizin altında kaldık"
Ocon: "Bu yıl hedeflerimizin altında kaldık" Ocon: "Bu yıl hedeflerimizin altında kaldık"
Alpine, Enstone tesisini nasıl son teknoloji tutmayı sürdürüyor?
Alpine, Enstone tesisini nasıl son teknoloji tutmayı sürdürüyor? Alpine, Enstone tesisini nasıl son teknoloji tutmayı sürdürüyor?
Son Haberler
Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor
Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor
Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"
Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız" Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"
Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor
Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor Oliveira, sadece Japon üreticilere imtiyaz verilmesini doğru bulmuyor
Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş
Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar