Gasly, AlphaTauri'yi şampiyona beşincisi yapmak istiyor

AlphaTauri, 2021 sezonuna güçlü başlangıç yapan takımlardan biriydi ve yılı ilk yarısında topladıkları puanların ardından şampiyonada altıncı sırada yer alıyorlar.

AlphaTauri şimdiye kadar 68 puan aldı ve bunun 50'sini Gasly kazandı. Fransız pilot, Belçika GP öncesi verdiği demeçte, hedefinin bu yıl İtalyan ekibi şampiyona beşincisi yapmak olduğunu dile getirdi.

Gasly şöyle konuştu: "Bence orta gruptaki savaş gerçekten çok yakın. Bunu birçok kez gördük, Ferrari ve McLaren ile sıkı savaşlar verdik."

"Bence bizim mücadelemiz, yani gerçek savaşımız Alpine ve Aston Martin ile beşincilik için. Budapeşte gerçekten iyiydi, özellikle cumartesi günü sıralama turlarında çok güçlüydük. Pazar günleri diğer araçların bize kıyasla biraz daha fazla tempo yakaladığını biliyoruz. Ancak bazı büyük puanlar için verilen mücadeledeyiz."

"Sorunlardan uzak kalmamızın ve alabildiğimiz her puanı almamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Alpine ve Aston Martin ile verdiğimiz savaş çok yakın. Yıl sonuna kadar hedefimiz bu olacak. AlphaTauri daha önce Toro Rosso adı altında şampiyonada beşinci oldu ki takım tarihinin en iyi sonucu buydu, şimdi benim kişisel hedefim onlara beşinci sırayı getirmek."

"Bence her şeyi mükemmel şekilde yaparsak, bunu başarabiliriz."

Gasly, Spa'da sıralama turlarında son bölüme kalabileceklerini de ekliyor.

Bu hafta sonu üçüncü bölüme kalıp kalamayacakları sorusuna Fransız pilot, "Sanırım evet, bunu yapabiliriz. Her şeyi düzgün şekilde çalıştırdığımız zaman gerçekten güçlü bir paketimiz olduğunu düşünüyorum ve bu sezon şu ana kadarki güçlü yönlerimizden biri, aracımızın Silverstone dışında gittiğimiz tüm pistlerde iyi çalışıyor olmasıydı."

"Yani bu hafta sonu için kendime güveniyorum. Burası geçmişte iyi olduğumuz bir pist ve buraya gülümseyerek ve gerçekten motive olmuş şekilde geliyoruz. İyi bir enerjimiz var, bu yüzden harika bir sonuç elde edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images