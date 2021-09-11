Gasly: "AlphaTauri'ye en iyi sezonunu geçirmesini sağlıyorum ancak yükseltilmiyorum"

2019'da Red Bull Racing'e geçiş yapan Gasly, o senenin ilk yarısında takım arkadaşı Max Verstappen karşısında beklenen performansı gösterememesinin ardından sene ortasında yerini Alex Albon'a kaptırmış ve Toro Rosso'ya geri çekilmişti.

O günden beri Red Bull'un ikinci takımında mücadele eden Gasly, özellikle geçen sene gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Gasly'nin üstün ve istikrarlı performansı bu sene de devam ediyor. Fransız sürücü, sezonun ilk 13 yarışının ardından toplam 66 puan kazandı ve şampiyonada 8. sırada bulunuyor. Gasly ayrıca Azerbaycan GP'de 3. olarak podyuma çıkmayı başardı.

Elde ettiği tüm başarılara rağmen Gasly, bir kez daha Red Bull tarafından ana takıma çağrılmadı.

Canal+'ya konuşan Gasly, içerisinde bulunduğu durumdan pek memnun olmadığını dile getirdi. Gasly, "Tabii ki bu sene aldığım sonuçlarla, Toro Rosso ve AlphaTauri'nin son 15 sene içerisinde yarışan tüm pilotları içerisinde en iyi sezonumu geçiriyorum. Ve daha yukarıya çıkmakla ödüllendirilmiyorum."

"Bu açıdan bu durumun üzücü ve biraz sinir bozucu olduğu doğru ancak diğer taraftan durum bu ve kontrolümde olmayan şeyler var. Ne yazık ki bu konuda yapabileceğim bir şey yok." dedi.

Gasly ayrıca bu sene takıma katılan Perez'in gösterdiği performansa ve takımda kalmasına şaşırdığını da işaret etti.

Gasly, "Red Bull, Sergio ile devam etmeyi tercih ediyor. Performanslara baktığınızda, özellikle geçen hafta sonu Zandvoort'ta Q1'de elenip, yarışı takım arkadaşının 1 tur arkasında 8. sırada tamamlayıp günün pilotu seçilince, gerçekten anlayamadığınız şeylerin olduğu doğru."

"Ancak her neyse, durum ve ve benim kontrolümde değil. Ben sadece yaşananlara odaklanıyorum ve takımım ve kendim için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum."

"Bunların gelecekte üst düzey bir takıma geçme fırsatı getireceğinden eminim." dedi.