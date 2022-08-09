Gasly, AlphaTauri'nin yılın ikinci yarısında toparlanacağını düşünüyor
AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, sezonun ikinci yarısında daha iyi performans göstereceklerinden emin görünüyor.
AlphaTauri geçen yıl oldukça güçlü bir yıl geçirmiş ve sezonu takımlar şampiyonasında Alpine'in sadece 13 ardında altıncı sırada tamamlamıştı.
Bu yıl ön bölüme daha yakın olmayı hedefleyen İtalyan ekip, geride kalan 13 yarışta beklentilerine ulaşamadı.
Takım sadece Bahreyn, Suudi Arabistan, Avustralya, Imola, İspanya ve Bakü'den puanla ayrılırken, son beş yarışın hiçbirisinde puan alamadı.
Ayrıca takımın elde ettiği en iyi sonuç Pierre Gasly'nin Bakü'deki beşinciliğiydi. Yuki Tsunoda ise bir kez yedinci olabildi.
Takımın moralini olumsuz etkileyen şeylerin başında getirine güncellemelerini şe yaramaması geliyor.
Fakat Gasly, yılın ikinci yarısı için çok daha pozitif görünüyor ve durumu toparlayacakları konusunda iyimser.
Gasly, takımın aracın seviyesini bilmesinin 2022'nin geri kalanı için iyimser olmasına sağlayıp sağlamadığı sorusuna, "Evet, kesinlikle öyle."
"Sezon başında bu yılın bir gelişim savaşı olacağını elbette biliyorduk çünkü yeni düzenlemeler, yeni araçlar vardı ve insanlar yıl boyunca araçlarını geliştireceklerdi."
"Yani yıla nasıl başladığınızın hiçbir önemi yok, önemli olan yıl boyunca ne kadar geliştiğiniz."
"Bence iyi bir seviyede başladık. Dalgalanma gibi bazı konularla alakalı yaşadığımız tüm sorunlardan dolayı biraz yavaşladık."
"Ancak şimdi performansı artırıyoruz ve orta grubun ne kadar yakın olduğunu gördüğünüzde, bizi kesinlikle bu mücadeleye geri getireceğini düşünüyorum."
"Artık orta grupta 8. sıradan 16. sıraya kadar 0.2 saniye var, bu yüzden yılın geri kalanında elimizdeki araçtan en iyi şekilde faydalandığımızdan emin olmalıyız." cevabını verdi.
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