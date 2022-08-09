Gasly, AlphaTauri'nin yılın ikinci yarısında toparlanacağını düşünüyor

Gasly, takımın aracın seviyesini bilmesinin 2022'nin geri kalanı için iyimser olmasına sağlayıp sağlamadığı sorusuna, "Evet, kesinlikle öyle."

"Sezon başında bu yılın bir gelişim savaşı olacağını elbette biliyorduk çünkü yeni düzenlemeler, yeni araçlar vardı ve insanlar yıl boyunca araçlarını geliştireceklerdi."

"Yani yıla nasıl başladığınızın hiçbir önemi yok, önemli olan yıl boyunca ne kadar geliştiğiniz."

"Bence iyi bir seviyede başladık. Dalgalanma gibi bazı konularla alakalı yaşadığımız tüm sorunlardan dolayı biraz yavaşladık."

"Ancak şimdi performansı artırıyoruz ve orta grubun ne kadar yakın olduğunu gördüğünüzde, bizi kesinlikle bu mücadeleye geri getireceğini düşünüyorum."

"Artık orta grupta 8. sıradan 16. sıraya kadar 0.2 saniye var, bu yüzden yılın geri kalanında elimizdeki araçtan en iyi şekilde faydalandığımızdan emin olmalıyız." cevabını verdi.