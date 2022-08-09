Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Coulthard: "Leclerc hatalardan kurtulduğunda muazzam bir pilot olacak" Sonraki / Ricciardo, sözleşmenin feshedilmesi için 21 milyon dolar istemiş
Formula 1 Haberler

Gasly, AlphaTauri'nin yılın ikinci yarısında toparlanacağını düşünüyor

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, sezonun ikinci yarısında daha iyi performans göstereceklerinden emin görünüyor.

Ekleyen:
, Editör
Gasly, AlphaTauri'nin yılın ikinci yarısında toparlanacağını düşünüyor
Haberi dinle

AlphaTauri geçen yıl oldukça güçlü bir yıl geçirmiş ve sezonu takımlar şampiyonasında Alpine'in sadece 13 ardında altıncı sırada tamamlamıştı.

Bu yıl ön bölüme daha yakın olmayı hedefleyen İtalyan ekip, geride kalan 13 yarışta beklentilerine ulaşamadı.

Takım sadece Bahreyn, Suudi Arabistan, Avustralya, Imola, İspanya ve Bakü'den puanla ayrılırken, son beş yarışın hiçbirisinde puan alamadı.

Ayrıca takımın elde ettiği en iyi sonuç Pierre Gasly'nin Bakü'deki beşinciliğiydi. Yuki Tsunoda ise bir kez  yedinci olabildi.

Takımın moralini olumsuz etkileyen şeylerin başında getirine güncellemelerini şe yaramaması geliyor.

Fakat Gasly, yılın ikinci yarısı için çok daha pozitif görünüyor ve durumu toparlayacakları konusunda iyimser.

Gasly, takımın aracın seviyesini bilmesinin 2022'nin geri kalanı için iyimser olmasına sağlayıp sağlamadığı sorusuna, "Evet, kesinlikle öyle."

"Sezon başında bu yılın bir gelişim savaşı olacağını elbette biliyorduk çünkü yeni düzenlemeler, yeni araçlar vardı ve insanlar yıl boyunca araçlarını geliştireceklerdi."

"Yani yıla nasıl başladığınızın hiçbir önemi yok, önemli olan yıl boyunca ne kadar geliştiğiniz."

"Bence iyi bir seviyede başladık. Dalgalanma gibi bazı konularla alakalı yaşadığımız tüm sorunlardan dolayı biraz yavaşladık."

"Ancak şimdi performansı artırıyoruz ve orta grubun ne kadar yakın olduğunu gördüğünüzde, bizi kesinlikle bu mücadeleye geri getireceğini düşünüyorum."

"Artık orta grupta  8. sıradan 16. sıraya kadar 0.2 saniye var, bu yüzden yılın geri kalanında elimizdeki araçtan en iyi şekilde faydalandığımızdan emin olmalıyız." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Coulthard: "Leclerc hatalardan kurtulduğunda muazzam bir pilot olacak"
Önceki haber

Coulthard: "Leclerc hatalardan kurtulduğunda muazzam bir pilot olacak"
Sonraki haber

Ricciardo, sözleşmenin feshedilmesi için 21 milyon dolar istemiş

Ricciardo, sözleşmenin feshedilmesi için 21 milyon dolar istemiş
Daha fazlası
Ezel Tan
Horner, Leclerc'in tavırlarına hayran kalmış
Formula 1

Horner, Leclerc'in tavırlarına hayran kalmış

Honda, Mercedes'in bu yıl geride kalmasına şaşırmış
Formula 1

Honda, Mercedes'in bu yıl geride kalmasına şaşırmış

Coulthard: "Leclerc hatalardan kurtulduğunda muazzam bir pilot olacak" Belçika GP
Formula 1

Coulthard: "Leclerc hatalardan kurtulduğunda muazzam bir pilot olacak"

Son Haberler

Horner, Leclerc'in tavırlarına hayran kalmış
Formula 1 Formula 1

Horner, Leclerc'in tavırlarına hayran kalmış

Red Bull takım patronu Christian Horner, Charles Leclerc'in yılın ilk yarısındaki tutumundan övgüyle bahsetti.

Piastri meselesinin arkasındaki isim Flavio Briatore mi?
Formula 1 Formula 1

Piastri meselesinin arkasındaki isim Flavio Briatore mi?

Eski Formula 1 pilotu Christian Danner'a göre, Oscar Piastri-Alpine gerginliğinin arkasındaki isim eski takım patronu Flavio Briatore.

Ricciardo, kendi dizisinin Drive to Survive'a rakip olmasını beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, kendi dizisinin Drive to Survive'a rakip olmasını beklemiyor

Daniel Ricciardo, RaceFans'a verdiği bir röportajda, yapım aşaması devam eden dizisi hakkında birtakım detayları paylaştı.

Hamilton, sıralamada DRS sorunu yaşamasaydı Macaristan GP'yi kazanabilir miydi?
Formula 1 Formula 1

Hamilton, sıralamada DRS sorunu yaşamasaydı Macaristan GP'yi kazanabilir miydi?

Simülasyonlara göre Lewis Hamilton, sıralama turlarında DRS sorunu yaşayarak yedinci olmasaydı ve yarışa daha önden başlayabilseydi, Macaristan GP'yi kazanabilirdi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.