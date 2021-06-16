Gasly, AlphaTauri'nin yavaş virajlarda nasıl bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor

AlphaTauri ile yarışan Pierre Gasly, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Paul Ricard yarışında ilk kez bir "yarış galibi" olarak mücadele edecek.

Son iki yıldır çok iyi performanslar ortaya koyan Gasly, 2020 İtalya GP'de damalı bayrağı ilk sırada görmüş ve galibiyete ulaşmıştı.

Son iki yıldır ilk kez bu hafta sonu Paul Ricard'da piste çıkacak Gasly, kendi evinde "yarış galibi" unvanıyla yarışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Bu hafta sonu yapılacak yarışa taraftarların girmesine izin verilecek ve hafta sonu boyunca piste her gün 15 bin kişi alınacak.

Gasly şöyle dedi: "Şimdi kendi ülkemde yarışacağım ve açıkçası tüm taraftarların önünde gerçekten iyi bir iş yapmak istediğimi söyleyebilirim."

"Özellikle bir yarış galibi olarak oraya geri dönmek oldukça özel olacak."

AlphaTauri'nin Monako ve Bakü'de iyi performans göstermesi beklenmiyordu. Çünkü AT02 özellikle yavaş virajlarda pek iyi görünen bir araç değil.

Ancak Gasly, Bakü'de üçüncü olurken, Monako'da da altıncı olmayı başardı.

"Bakü'de gerçekten iyiydik ve tüm hafta sonu boyunca çok iyi bir tempo yakaladık. Nasıl bu kadar hızlı olduğumuzu anlamamız lazım ve doğrusu şu anda bu konuyla ilgili gerçekten bir cevaba sahip değiliz."

"Bunun nasıl mümkün olduğunu ve hızı olumlu etkileyen şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor."

Fransa GP, arka arkaya yapılacak üç yarıştan ilki olacak.